בעירייה טוענים: הפועל חיפה חייבת 190 אלף שקל

בעיריית חיפה מצפים לקבל מהאדומים את תשלום החוב, ואם לא ישלמו, במועדון יצטרכו לחפש מתקן אימונים אחר ולעזוב את בית נגלר. קיים גם חוב להסתדרות

בעיריית חיפה לא מתכוונים לעבור הפעם על הסדר בכל מה שנוגע לחובות מועדון הפועל חיפה כלפי הרשות המקומית, ונכון לעכשיו הפועל חיפה צריכה לחפש מתקן אימונים אחר ולא את זה של בית נגלר אם לא ישולם החוב שעומד על 190 אלף שקל.

מדובר בחוב גדול מאד שגורם כרגע ללא מעט כאבי ראש, מכיוון שהקבוצה צריכה להיערך למשחק הדרבי בסוף השבוע בסמי עופר. במקביל לחובות הגדולים, ראשי הפועל חיפה יהיו חייבים להסתדרות 1.485 מיליון ש”ח, ויצטרכו להסדיר לפני הכל את התשלום עבור מתחם האימונים, אחרת הקבוצה תאלץ לנדוד, דבר שלא נעים כלל וכלל לשחקנים בליגת העל ששואפים ורוצים לעשות עונה טובה.

בלי קשר למה שקורה מחוץ למגרש, הקבוצה עצמה רחוקה מלהיות מוכנה ולא השתדרגה מבחינת סגל שחקנים, כך שתוכל להסתבך שנה נוספת בקרבות התחתית. עד כה הקבוצה לא הביאה שמות גדולים אלא בעיקר שחקנים חלקם מליגות נמוכות יותר וחלק אחר מליגת העל, מה שעלול שלא להספיק אחרי שחרורם של לא מעט שחקנים, וכרגע לפחות גם לירן סרדל וניב בוגנים שלא הגיעו להסכמות עם המועדון על המשך דרכם.