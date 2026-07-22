אנטישמיות ביציע: הטלת עונש ליריבת מכבי האפשרית

אופ"א קנסה את מועדון צסק"א סופיה בחמישים אלף אירו ואסרה מכירת כרטיסים למשחק החוץ באזרבייג'ן, בעקבות אלימות קשה והצדעה במועל יד בצפון אירלנד

אופ"א הטילה עונשים על צסק"א סופיה בעקבות התנהגות חמורה של אוהדיה, שכללה הצדעה במועל יד ואלימות קשה במשחק מוקדמות הליגה האירופית מול דרי סיטי. המועדון הבולגרי ספג קנס של 50 אלף אירו ונענש באיסור מכירת כרטיסים למשחק החוץ הקרוב שלו נגד קרבאח באזרבייג'ן, בגין השלכת חפצים והפרת הסדר הציבורי. בנוסף לכך, אופ"א גזרה על הקבוצה עונש על תנאי לשנתיים של איסור מכירת כרטיסים למשחק חוץ נוסף עקב התנהגות גזענית או אפליה.

המהומות החמורות אירעו ב-16 ביולי בצפון אירלנד וגרמו לעיכוב של כ-15 דקות בשריקת הפתיחה. סרטונים מהאצטדיון תיעדו אוהדים בולגרים מצדיעים במועל יד מול אוהדי דרי סיטי, תוך שאוהדי צסק"א פורצים לאזור החיץ ומתעמתים עם האבטחה. בשל האלימות והאיומים ביציעים, אוהדים מקומיים רבים, כולל משפחות וילדים, נאלצו לברוח אל עבר כר הדשא כדי לתפוס מחסה ולהגן על עצמם.

האירועים האלימים הללו מקבלים זווית ישראלית משמעותית, שכן צסק"א סופיה עשויה להיות היריבה הבאה של מכבי תל אביב בסיבוב המוקדמות השלישי של הליגה האירופית. החבורה של קני מילר תפגוש את הבולגרים או את קרבאח, אך זאת רק בתנאי שתצליח לעבור קודם לכן את שריף טיראספול המולדבית בסיבוב הנוכחי, כשמשחק החוץ הראשון ייערך ביום חמישי הקרוב.

שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

המסלול של הצהובים באירופה

המשחקים בסיבוב השלישי של מוקדמות הליגה האירופית, שעשויים להפגיש את הצהובים עם הקהל הבולגרי של צסק"א סופיה או מול קרבאח, מתוכננים להיערך ב-6 וב-13 באוגוסט. עם זאת, אם מכבי תל אביב תמעד מול המשוכה המולדבית, היא תנשור היישר לסיבוב השלישי של מוקדמות הקונפרנס ליג. בתסריט כזה מצפה לה הגרלה קשה במיוחד, כשמי שתחכה לה שם היא המפסידה במפגש בין בנפיקה ליסבון הפורטוגלית לסנט גאלן השוויצרית, כשהמשחקים ישוחקו באותם תאריכים בדיוק.