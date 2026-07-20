בשעה זו: מכבי בהגרלת מוקדמות הליגה האירופית

הצהובים מחכים לגלות את מי הם יפגשו בסיבוב המוקדמות השלישי במפעל אם יעברו את שריף טירספול. בין האפשרויות בהגרלה: בנפיקה, פרנצווארוש וקרבאח

מכבי ת"א מחכה לגלות מי יהיו היריבות האפשריות שלה במוקדמות הליגה האירופית. הצהובים מוגרלים בשעה זו בסיבוב המוקדמות השלישי, בו הם ישתתפו כמובן רק אם יעברו את שריף טירספול.

המשחק הראשון של מכבי ת"א מול שריף טירספול ייערך ביום חמישי הקרוב בחוץ ושבוע לאחר מכן יתקיים הגומלין. אם הצהובים יעלו לסיבוב השלישי של המוקדמות, המשחקים ייערכו ב-6 וב-13 באוגוסט.

אם מכבי ת"א תעלה גם לפלייאוף – השלב האחרון בדרך לשלב הליגה – המשחקים האלו יתקיימו ב-20 וב-27 באוגוסט.

היריבות האפשריות של מכבי ת"א

המנצחת באחד המפגשים הבאים: בנפיקה (פורטוגל) מול סט. גאלן (שווייץ), פרנצווארוש (הונגריה) מול טוונטה (הולנד), או צסק"א סופיה (בולגריה) מול קרבאח (אזרבייג'ן).