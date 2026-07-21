פרטיזן הצטרפה למרוץ אחר וונדל מור ג'וניור

אחרי הפרסום הראשון על כך שהפועל ירושלים הולכת חזק על צירופו של הסמול-פורוורד, נודע כי המועדון הסרבי נמצא במרוץ על שירותיו של השחקן בן ה-24

לקראת העונה הקרובה, הפועל ירושלים סימנה את וונדל מור ג׳וניור (24, 1.96) כפי שפורסם אתמול לראשונה ב-ONE, כאשר הובהר שלשחקן יש הצעות מהליגה הבכירה באירופה והיום (שלישי) נודע כי קבוצת היורוליג שהצטרפה למרוץ אחר השחקן היא לא אחרת מאשר פרטיזן בלגרד, שאיבדה בקיץ את סטרלינג בראון.

כזכור, מור זכה בקולג׳ים בפרס על שם ג׳וליוס ארווינג הלא הוא דוקטור ג׳יי האגדי, הפרס ניתן לסמול פורוורד של העונה כאשר מור נבחר גם לחמישיית ההגנה של ה-ACC ולחמישיית העונה השנייה. הקלעי שנבחר ב-2022 על ידי המאבריקס הועבר בטרייד ליוסטון רוקטס שבסופו של דבר עשתה טרייד בעצמה ושלחה את מור למינסוטה טימברוולבס עבור הבחירה ה-29 בדראפט.

עבר מספר תחנות בארה”ב

מור העביר את השנתיים הראשונות שלו בין הטימברוולבס לקבוצת הפיתוח שלהם איווה וולבס ולאחר מכן שיחק בדטרויט פיסטונס.

התחנה הבאה שלו הייתה שארלוט הורנטס שם שיחק גם כן בקבוצת ליגת הפיתוח של הפרנצ׳ייז גרינסבורו סוורם ולאחר מכן בקבוצת ליגת הפיתוח של הסלטיקס - מיין סלטיקס וכאמור את העונה העביר בין הפיסטונס לקבוצת ליגת הפיתוח שלה.