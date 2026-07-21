בכל הכוח: הפועל י-ם הולכת על וונדל מור ג'וניור

פרסום ראשון: האדומים מהבירה ממשיכים בהכנות לעונת 2026/27 וסימנו את השחקן ששיחק העונה בקבוצת ליגת הפיתוח של דטרויט. מחזיק גם בהצעות מהיורוליג

הפועל ירושלים מתכוננת בכל הכוח לקראת עונת 2026/27 בליגת ווינר סל, וממשיכה במלאכת הרכבת הסגל לעונה הבאה, כאשר נודע לראשונה ל-ONE כי הקבוצה מהבירה סימנה את וונדל מור ג׳וניור, ששיחק העונה בקבוצת ליגת הפיתוח של דטרויט פיסטונס. השחקן מחזיק גם בהצעות מהיורוליג.

הקלע ראה דקות גם בדטרויט העונה בשישה משחקים, ובכלל לאורך הקריירה שלו הופיע ב-96 משחקים בסך הכל ב-NBA בעונה הסדירה, לצד שבעה נוספים במשחקי פלייאוף.

מור בן ה-24, מתנשא לגובה של 1.96 מטר, בוגר מכללת דיוק, נבחר בדראפט של 2022 בסיבוב הראשון במקום ה-26 על ידי דאלאס מאבריקס, וכעת הוא צפוי לחזק את האדומים מהבירה.

מור זכה בקולג׳ים בפרס על שם ג׳וליוס ארווינג, הלא הוא דוקטור ג׳יי האגדי. הפרס ניתן לסמול פורוורד של העונה כאשר מור נבחר גם לחמישיית ההגנה של ה-ACC ולחמישיית העונה השנייה. הקלעי שנבחר ב-2022 על ידי המאבריקס הועבר בטרייד ליוסטון רוקטס, שבסופו של דבר עשתה טרייד בעצמה ושלחה את מור למינסוטה טימברוולבס עבור הבחירה ה-29 בדראפט.

מור העביר את השנתיים הראשונות שלו בין הטימברוולבס לקבוצת הפיתוח שלהם איווה וולבס ולאחר מכן שיחק בדטרויט פיסטונס. התחנה הבאה שלו הייתה שארלוט הורנטס שם שיחק גם כן בקבוצת ליגת הפיתוח של הפרנצ׳ייז גרינסבורו סוורם ולאחר מכן בקבוצת ליגת הפיתוח של הסלטיקס וכאמור את העונה העביר בין הפיסטונס לקבוצת ליגת הפיתוח שלה.