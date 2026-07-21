תגיע תשושה? ב"ש הקבוצה שטסה הכי רחוק במוקדמות

האלופה המכהנת מתחילה את דרכה במוקדמות ליגת האלופות, אך מבין כל אלו שיעלו לכר הדשא, היא עברה את המרחק הכי רב באוויר עם לא פחות מ-5315 קילומטר

הפועל באר שבע תתחיל את מסעה האירופי היום בלילה (שלישי, 22:00) נגד ויקינגור רייקיאוויק האיסלנדית, במשחק חוץ לא פשוט במסגרת הסיבוב השני של מוקדמות ליגת האלופות, אחרי שהאחרונה הצליחה להדיח את האלופה ההונגרית גיור בסיבוב הקודם.

אתמול, דיבר המאמן רן קוז’וק על התנאים שחיכו ויחכו לקבוצתו, אך בדיקה גילתה כי בנוסף למזג האוויר והדשא הסינטטי, האלופה הישראלית היא גם הקבוצה שטסה הכי רחוק מכל הקבוצות שיתמודדו הערב במוקדמות, עם מסע של לא פחות מ-5315 קילומטרים.

צריך לזכור כי בשונה מרוב הקבוצות שישחקו במפעל עכשיו ובהמשך הדרך, האדומים מהנגב הם מהבודדים שלא ישחקו במדינתם, לפחות לא כרגע כל עוד אין אישור מאופ”א לארח בישראל, כך שגם למשחק הבית, בדומה למכבי תל אביב, בית”ר ירושלים והפועל תל אביב, ייאלצו לטוס, כשישחקו בהונגריה.