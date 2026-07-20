"משחק בתנאים קשים, אנחנו צריכים להתרגל לזה"

מאמן הפועל ב"ש קוז'וק לקראת המשחק מול ויקינגור במוקדמות ליגת האלופות מחר: "מצטערים על ההפסד מול מכבי ת"א, ראינו בתוכנו את כל מה שצריך לתקן"

על אף שכבר החמיצה את התואר הראשון שלה העונה עם ההפסד למכבי תל אביב באלוף האלופים, בהפועל באר שבע אין זמן לנוח וכבר מחר (שלישי, 22:00) אלופת המדינה תחל את דרכה במוקדמות ליגת האלופות נגד ויקינגור רייקיאוויק האיסלנדית במטרה לעשות היסטוריה ולהעפיל לראשונה לשלב הליגה.

מאמן הקבוצה רן קוז’וק דיבר על המשחק הקרוב: “הגענו לפה לפני יומיים, מתרגלים לתנאי מזג האוויר שמאוד שונים ממה שאנחנו מכירים. התאמנו במגרש סינטטי, זה גם משהו שאנחנו צריכים להתרגל אליו, תנאים לא פשוטים אבל צריך להתרגל ומהר. ברור לנו שנצטרך לעשות את ההתאמות תוך כדי. מצפה לנו משחק שגם רגילה לתנאים וגם מאוד טובה, אין לנו ברירה אלא להתרגל לזה”.

על איך מרימים את הקבוצה אחרי ההפסד באלוף האלופים: “אני חושב שזה מפעל שונה, אנחנו מאוד מצטערים על ההפסד הזה. ראינו בתוכנו את כל מה שהיה צריך לתקן. המשחק טיפה שונה מהמשחק נגד מכבי תל אביב אבל עדיין משחק בתנאים קשים נגד קבוצה מצוינת, מאוד אינטנסיבית ודינמית, ניאלץ לעשות התאמות כדי לנצח”.

“היינו מאוכזבים גם בשביל האוהדים וגם מהיכולת של עצמנו”

גם מגן הקבוצה אופיר דוידזאדה התייחס למפגש: “מגיעים ברמת המוכנות הכי גבוהה שיכולה להיות, במיוחד אחרי המשחק הקודם. היינו מאוכזבים גם בשביל האוהדים וגם מהיכולת של עצמנו, ויש לנו פה משחק חשוב מאוד, הכי טוב שיש כדי לתקן, עם החשיבות וגודל המעמד. באים הכי מוכנים שיש ועם אנרגיה הכי גבוהה שיכולה להיות.

אופיר דוידזאדה (מרטין גוטדאמק)

על ההסתגלות של כל השחקנים לתנאים: “עשינו כבר אימון על מגרש סינטטי אתמול. אין תירוצים, כולם מבינים שזה חלק מהתנאים וידענו את זה מראש. אנחנו מוכנים ומבינים שזה משחק עם חשיבות הכי גבוהה שיש. אחרי אליפות, להיות בליגת האלופות זה הדבר הכי מרגש שיש וכולם מבינים את זה. אין תירוצים, חייבים לתת מאה אחוז מההתחלה ולנצח”.