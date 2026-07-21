רשמית: בשאר אבדח חתם במכבי פתח תקווה

כפי שפורסם ב-ONE, השחקן שהרשים במחנה האימונים, הצטרף בחוזה לשלוש עונות: "שמח ונרגש לחתום". לי ים דן שנפצע במחנה יעבור צילום אולטרסאונד

עכשיו זה רשמי: כפי שפורסם ב-ONE, מכבי פ"ת הודיעה היום על צירופו של הבלם בשאר אבדח, שיחזק את מרכז ההגנה של המלאבסים בשלוש העונות הקרובות באמצעות סוכנו שלומי בן עזרא.

לאחר שנקבע סכום מחירו בוועדה למעמד השחקן (140,000 שקלים) רכשה הקבוצה את הבלם הצעיר והמוכשר בן ה-21 שטס עם הקבוצה למחנה האימונים והרשים מאוד את הצוות המקצועי.

"אני שמח ונרגש לחתום במועדון כמו מכבי פתח-תקוה, כבר לא יכול לחכות ולעלות על הדשא ולעזור לקבוצה להשיג את המטרות שלה", אמר בשאר אבדח לאחר החתימה.

בשאר אבדח (באדיבות המועדון)

במועדון מחכים לבדיקה שיערוך לי ים דן

בינתיים, במועדון מחכים לבדיקת האולטרסאונד שיערוך הקשר לי ים דן, שנפצע באיזור רצועות הקרסול במחנה האימונים. ההערכה הראשונית דיברה על היעדרות של בין שלושה לשישה שבועות אך בקבוצה יידעו טוב יותר לאחר הצילום.