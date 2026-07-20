חיזוק להגנה: בשאר אבדח על סף חתימה במכבי פ"ת

הוועדה למעמד השחקן קבעה כי המלאבסים ישלמו 140,000 שקלים לחדרה. חיפה מוכנה לשלם 200,000 שקלים על סלם, במועדון מסרבים. וגם: הדחייה בחזרה מהמחנה

מכבי פתח תקווה מתקרבת לחיזוק נוסף לסגל: ל-ONE נודע, כי הבלם בשאר אבדח, נמצא על סף חתימה במועדון ואמור להצטרף בקרוב למלאבסים בחוזה לשלוש עונות.

למעשה, הבלם בן ה-21, שפרץ בהפועל חדרה, יצא עם הקבוצה למחנה האימונים בבלגרד והרשים מאוד את הצוות המקצועי, כאשר ביממה האחרונה, הכריעה הוועדה למעמד השחקן כי שוויו עומד על 140,000 שקלים, הסכום אותו ישלמו המלאבסים לחדרה.

העולה החדשה לליגת העל ביצעה בקיץ הנוכחי, מספר רכישות מעניינות של שחקנים על סף פריצה – כמו אדר רטנר ונועם שמש. כעת, אבדח ששיחק כבר בליגת העל לפני שנתיים לאחר שקיבל קרדיט נרחב תחת המאמן דאז נמרוד קוסטיקה (ואף זומן לנבחרת הצעירה), מסומן ככזה.

אדר רטנר, הצטרף לעולה החדשה בליגת העל (אופיר מגדל)

אביב סלם לא יעבור למכבי חיפה

במקביל, בפ”ת לא מתכוונים בשלב זה למכור את המגן השמאלי אביב סלם למכבי חיפה: הירוקים העבירו מסר כי הם מוכנים לשלם סכום של 200,000 שקלים, סכום אשר לא מקובל על המלאבסים ורחוק מדרישתם אם בכלל, כאשר גם העובדה כי מדובר כבר בשלב בו יחלו משחקי גביע הטוטו, גורמת להם לא לרצות בעסקה.

אביב סלם עם הכדור (ראובן שוורץ)

בינתיים, המועדון ינחת באיחור של יום, בחזרה ממחנה האימונים: אמש (ראשון), הגיעו אנשי הקבוצה לשדה התעופה והיו אמורים לשוב ארצה, אך תקלה במטוס שהגיע בטיסה מישראל (עליה היו שחקני מ.ס קרית גת), הובילה לחזרת המלאבסים למלון.

הפנים לדרבי

היום אחרי הצהריים, הקבוצה כבר המריאה ותנחת בישראל לפנות בוקר, כאשר המטרה כרגע היא להתחיל בהכנות לקראת המשחק הראשון בגביע הטוטו, שיהיה דרבי פיקנטי כבר ביום שבת מול הפועל פתח תקווה.