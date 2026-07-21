סכום המכירה של כריסטיאן מרטינס: 700,000 אירו

ק"ש שהפכה למקדמת השחקנים הבכירה השנה רשמה רווח של 2.5 מיליון אירו. הוסכם עם חיפה המחיר של מרדכי. אופק ביטון: "קוסטה? שחקן של קבוצה גדולה"

ביום ראשון האחרון השלימה עירוני קריית שמונה את מכירתו של הקשר כריסטיאן מרטינס לסלובן ברטילסבה, כפי שנחשף ב-ONE. כעת, מתגלה הסכום שתקבל הקבוצה מהצפון בעבור העברת הפנמי. על פי פרטי העסקה, הסלובקים ישלמו לק”ש סכום של 700,000 יורו, כאשר למרות שתחילה הצפוניים דרשו סכום גבוה יותר, הם עדיין ירוויחו סכום גבוה משמעותית מסכום הגעתו למועדון לפני שנתיים.

מרטינס הוא עוד עדות לתהליך הטוב שנעשה בק"ש בשנים האחרונות, שכזכור משחקת מחוץ לביתה אך תחת המאמן, שי ברדה, קידמה ומכרה את כמות השחקנים הגדולה ביותר בשנה האחרונה בכדורגל הישראלי. לאחרונה אגב, הגיעה הקריה להסכם עם מכבי חיפה על סכום של 700,000 שקלים בעבור העברתו של יאיר מרדכי.

בסה"כ, ק"ש הייתה אחראית למכירות בשווי של כמעט 2.5 מיליון יורו: 700,000 על מרטינס, 400,000 יורו בעבור מכירת מוחמד אבו רומי להפועל ב"ש, כמעט 900,000 על העברתו של סקו באנגורה לקולומבוס קרו וכאמור 700,000 שקלים על יאיר מרדכי.

יאיר מרדכי חוגג שער ראשון במדים הירוקים (באדיבות המועדון)

אופק ביטון על טאלס קוסטה: “שחקן של קבוצה גדולה, הישג לק”ש”

בגזרת המגיעים: במועדון הודיעו אתמול על צירופו של הקשר הברזילאי טאלס קוסטה, שהגיע במקומו של הפנמי. אגב, גם מכבי נתניה התעניינה בו בשלב מסויים בקיץ, אך כאמור הוא נחת בסופו של דבר אצל הקבוצה מהקריה.

מי ששיחק עימו בפוליסיה ז'יטומיר האוקראינית, הוא הקשר הישראלי אופק ביטון, שאף התייעץ עימו לפני ההגעה לישראל והחמיא לו בשיחה עם ONE: "הוא שחקן של קבוצה גדולה וזה הישג גדול לק"ש שהצליחה לצרף אותו, אפילו הופתעתי מזה. הוא שחקן ששייך לרמות הגבוהות: מהיר, טכני, עם ראיית משחק ואחד שיודע לנווט את המשחק. לפי דעתי כבר בינואר הוא יהיה בפנקס של הקבוצות הגדולות".