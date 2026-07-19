קריית שמונה אישרה: יש סיכום על מעברו של מרטינס

הקשר שבלט במדי נבחרת פנמה במונדיאל עוזב את ישראל. כפי שנחשף ב-ONE, הצפוניים הגיעו לסיכום עם סלובן ברטיסלבה, והשחקן כבר נמצא בסלובקיה לחתימה

עכשיו זה רשמי, עירוני קריית שמונה אישרה היום (ראשון) את העסקה שנחשפה ב-ONE כשהמועדון הגיע לסיכום על מעברו של כריסטיאן מרטינס לסלובן בראטיסלבה.

הקשר הפנמי נחת בסוף השבוע בסלובקיה במטרה להשלים את מעברו, כשהוא יעזוב את ישראל לאחר שהרשים במונדיאל ויצטרף לקבוצה שתתמודד השבוע בסיבוב השני של מוקדמות ליגת האלופות.

בימים האחרונים בקריית שמונה דרשו מהשחקן להצטרף למחנה האימונים של הקבוצה בפולין, אך אז הסלובקים העלו מעט את ההצעה והוחלט כי הוא ישנה את יעדו.

ק"ש רושמת עוד מכירה שתכניס לא מעט כסף לקופת המועדון, אחרי מוחמד אבו רומי, סאקו בנגורה ויאיר מרדכי. אז אולי השנה האחרונה לא הניבה מקום בפלייאוף העליון, אך ק"ש הוכיחה כי היא אחד המועדונים היותר טובים לשחקנים להתפתח.