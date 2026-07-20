מגיע לבירה: דיוויד רודי חתם בהפועל ירושלים

הגארד בן ה-25 מצטרף לחבורה של אוברדוביץ', זאת לאחר ששיחק בעונה החולפת ב-NBA במדי הדנבר נאגטס. שכרו בקבוצה צפוי לעמוד על מיליון דולר לעונה

הקיץ של הפועל ירושלים דרש עבודה מרובה בכל הנוגע להרכבת הסגל, כאשר למעט ג׳ארד הארפר קבוצתו של סשה אוברדוביץ׳ הייתה צריכה להחליף את כל הזרים שעזבו, מעמדות הגארד דרך הכנף וכלה בסנטר. כעת, דיוויד רודי ששיחק במדי הדנבר נאגטס בעונה החולפת, יצטרף לקבוצה מהבירה שרוצה להשיג את הכרטיס ליורוליג בעונה הקרובה.

רודי (1.96, 25) נבחר בדראפט 2022 בסיבוב הראשון עם הבחירה ה-23 על ידי פילדלפיה 76 עבור ממפיס גריזליס שהייתה כאמור התחנה הראשונה שלו ב-NBA. רודי שיחק גם בקבוצת ליגת הפיתוח של ממפיס וב-2024 עבר לפיניקס סאנס.

האדומים שחורים מהבירה יהיו למעשה התחנה הראשונה של הפורוורד מחוץ לארצות הברית. רודי הספיק לעבור גם באטלנטה הוקס, פילדלפיה וקבוצת הפיתוח של פילדלפיה. עוד ב-2025 עבר מפילי ליוסטון רוקטס כאשר גם שם שיחק במדי ליגת הפיתוח של הפרנצ׳ייז - ריו גרנדה ואלי וייפרז.

דיוויד רודי בטירוף (רויטרס)

העונה הוא הספיק לעבור ברפטורס-905 קבוצת ליגת הפיתוח של טורונטו וכאמור הספיק לעבור גם בדנבר נאגטס ובגרנד רפידס גולד, קבוצת ליגת הפיתוח של דנבר. בנוסף לרודי שצפוי להשתכר בכמיליון דולר לעונה, הפועל ירושלים מכוונת גם לשם מסקרן נוסף - קנת׳ לופטון ג׳וניור שעל מועמדותו פורסם לראשונה מוקדם יותר היום ב-ONE.