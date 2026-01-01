סלובן ברטיסלבה הגישה הצעה לרכישת מרטינס

האלופה הסלובקית, ששיחקה לפני שנתיים בשלב הבתים של ליגת האלופות, רוצה את קשר ק"ש אך יש פערים. גבאי ערך בכורה מול הפועל חיפה, אוגריסה לא שותף

טורניר המונדיאל המצוין של כריסטיאן מרטינס, קשרה של עירוני קריית שמונה במדי נבחרת פנמה, הוביל להצעה רשמית ראשונה שהגיעה לקבוצה מהצפון, כך נודע לראשונה ל-ONE.

סלובן ברטיסלבה הסלובקית פנתה רשמית למועדון בשבוע האחרון והגישה הצעה לרכישתו של הפנמי, כאשר נכון לרגע זה, קיימים בפערים בין הצדדים שכן ק"ש דורשת קרוב למיליון וחצי אירו עבורו, בעוד ההצעה של הסלובקים נמוכה יותר.

במועדון לא פוסלים לחלוטין את העסקה וייתכן שהיא כן תוכל להתקדם, אך נכון לרגע זה יש פערים בין הצדדים וההצעה תצטרך לגדול כדי להפוך לריאלית, כשנכון לכרגע, השחקן אמור לחבור לק"ש במחנה האימונים אליו תצא ביום ראשון הקרוב.

האלופה הסלובקית בשמונה השנים האחרונות תתמודד בסיבוב השני של מוקדמות ליגת האלופות, כאשר רק לפני שנתיים, שיחקה בשלב הבתים של המפעל. את הקבוצה מאמן קשר העבר האגדי, יאיא טורה.

יאיא טורה. יאמן את מרטינס? (IMAGO)

סולה נעדר מההתמודדות ב-0:0 מול הפועל חיפה

בינתיים, הקבוצה של שי ברדה נפרדה הבוקר בתוצאת 0:0 במשחק האימון שלה מול הפועל חיפה, רגע לפני ההמראה למחנה האימונים ביום ראשון בשעות הבוקר.

אלכסנדר סולה הפצוע, שהוחלף בשלב מוקדם במשחק האימון מול בני יהודה בשלישי, נעדר, כאשר מי שרשם דקות בכורה מאז הצטרף רשמית ממכבי חיפה הוא החלוץ ניב גבאי, שנכנס כמחליף. אדריאן אוגריסה, שחזר לאימונים בימים האחרונים, לא שותף וצפוי לרשום את דקות הבכורה במחנה האימונים.