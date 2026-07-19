רשמית: מקסים פילוננקו בעירוני קריית אתא

כפי שפורסם ב-ONE: הצפוניים הודיעו על ההחתמה של הסנטר. נניקשווילי: "הוא יהיה מצוין ויתקדם באופן משמעותי". צוף בן משה האריך את חוזהו באילת

מקסים פילוננקו (2.08, 20) חתם רשמית היום (ראשון) בעירוני קריית אתא לעונת 2026-27. על כך שהסנטר הצעיר בדרך לקריית אתא פרסמנו לראשונה בשבוע שעבר כאן באתר.

פילוננקו, בוגר הנבחרות הצעירות מצטרף לאחר שני עונות באליצור נתניה כאשר במשחקו האחרון בעונת 2025-26 רשם 8 נק' ו-16 ריב'. הסנטר, שנחשב על ידי רבים כבעל פונציאל ענק, יגיע לקריית אתא שדוגלת בשילוב צעירים מבטיחים וכשרוניים כאשר בשלוש העונות האחרונות שחקניה זכו בתארי תגלית העונה (יובל הוכשטטר בעונה שעברה, יובל לוין בעונת 24/25 ובן שרף בעונת 23/24).

אילן נניקשווילי, המנהל המקצועי של הקבוצה הוסיף: "גאים ושמחים מאוד שמקסים בחר להגיע אלינו. מקסים הוא כישרון צעיר ומבטיח, ואנחנו בטוחים שהוא יהיה מצוין השנה ויתקדם באופן משמעותי, בדיוק כפי שקרה בשנים האחרונות עם כל השחקנים הצעירים שהיו אצלנו ועשו קפיצת מדרגה גדולה".

צוף בן משה עם הכדור (אורן בן חקון)

הפועל עירוני אילת הודיעה על הארכת חוזהו של צוף בן משה לעונה נוספת. הגארד הישראלי (1.93) היה לחלק מרכזי בעונת האליפות של הקבוצה בלאומית עם 12.2 נק' ו-5 ריבאונדים בממוצע וממשיך אצלה גם בעונת החזרה לליגת העל.