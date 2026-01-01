עוד ישראלי צעיר בדרך: פילוננקו קרוב לקריית אתא

הסנטר הצעיר (20), ששיחק בעונה החולפת באליצור נתניה, נמצא במשא ומתן מתקדם עם הקבוצה של אלדד בנטוב. וגם: עירוני נהריה מנסה לצרף את אמין סטיבנס

עירוני קרית אתא מנסה לחזק את הסגל הישראלי שלה. אחרי שאיבדה את יובל הוכשטטר שעבר לגרמניה, ואת אילי דולינסקי שחזר להפועל ת”א, ממנה הוא מושאל, הקבוצה של אלדד בנטוב קרובה להחתים את מקסים פילוננקו.

לאחר שהודיעה היום (ראשון) על החתמתו של ג’ורדן כהן, שחוזר לאחר פציעה ארוכה והחתימה בשבוע שעבר את דניאל שרון ממכבי רחובות, הקבוצה של בנטוב בדרכה להחתים עוד שחקן ישראלי צעיר ומבטיח, כשהסנטר נמצא במשא ומתן מתקדם עם הקבוצה.

פילוננקו (20, 2.08), בנו של כדורסלן העבר פאבל פילוננקו, גדל בנוער של גלבוע/מעיינות. העונה שיחק באליצור נתניה והעמיד בה ממוצעים 2.6 נקודות ו-2.8 ריבאונדים, ב-7.3 דקות של משחק.

עירוני נהריה מנסה לצרף את סטיבנס

בליגה הלאומית, עירוני נהריה, שנכשלה זאת השנה הרביעית לחזור לליגה הראשונה, מנסה לעשות צעד מאוד גדול בדרך לשם, כשפנתה לאמין סטיבנס, הפאוור פורוורד (35, 2.03) שעלה בעונת ב-2021/22 עם קריית אתא ומאז תקע יתד בליגת העל.

אמין סטיבנס (רועי כפיר)

מאז, הוא שיחק בקריית אתא שנתיים ובעונה החולפת שיחק מבמכבי ראשון לציון, כשהוא העמיד שם ממוצעים של 14.4 נקודות, 7.4 ריבאונדים, 2.2 אסיסטים ו-1.2 חטיפה למשחק. אין ספק שאם יחליט לחזור ללאומית, נהריה תקבל נשק שובר שוויון במאבק העליה הצפוי העונה.