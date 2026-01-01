עסקת מעברו של מרטינס לברטיסלבה על סף חתימה

קשר ק״ש נחת בסלובקיה לבדיקות רפואיות וסיכום תנאיו הכספיים בקבוצה שמתמודדת במוקדמות ליגת האלופות. המועדונים הגיעו להבנות לאחר הגדלת ההצעה

עסקת מעברו של כריסטיאן מרטינס לסלובן ברטיסלבה הסלובקית, שנחשפה ב-ONE, מתקרבת לביצוע. הקשר הפנמי נחת ביממה האחרונה בסלובקיה ואמור להצטרף לקבוצה שתתמודד השבוע בסיבוב השני של מוקדמות ליגת האלופות.

למעשה, סכום ההעברה בין הסלובקים לקבוצה מהצפון נסגר סופית, כאשר מרטינס צפוי לעבור בדיקות רפואיות ולסגור סופית את תנאיו הכספיים לפני חתימה רשמית במועדון.

בימים האחרונים בקריית שמונה דרשו מהשחקן להצטרף למחנה האימונים של הקבוצה בפולין, אך אז הסלובקים העלו מעט את ההצעה והוחלט כי הוא ישנה את יעדו.

אם העסקה אכן תתבצע סופית, ק"ש תרשום עוד מכירה שתכניס לא מעט כסף לקופת המועדון, אחרי מוחמד אבו רומי, סאקו בנגורה ויאיר מרדכי. אז אולי השנה האחרונה לא הניבה מקום בפלייאוף העליון, אך ק"ש הוכיחה כי היא אחד המועדונים היותר טובים לשחקנים להתפתח.