קאמבק בכחול: פרנק ריבולייה סיכם בהפועל פ"ת

כפי שנחשף לראשונה ב-ONE: החלוץ, שהיה שותף לעליית הליגה של המועדון, חוזר לקדנציה שנייה ויחזק את ההתקפה של עומר פרץ בחוזה לעונה אחת עם אופציה

רכש מסקרן וכחול לחלק הקדמי של הפועל פתח תקווה: המועדון הכחול הודיע היום (שישי) רשמית כי החלוץ פרנק ריבולייה סיכם בקבוצה לעונה אחת, עם אופציה לשתי עונות נוספות, כפי שנחשף לראשונה ב-ONE.

ריבולייה צפוי להצטרף לחבריו החדשים-ישנים כבר במהלך מחנה האימונים של הקבוצה שנערך בבולגריה, במטרה להיכנס לקצב לקראת עונת המשחקים 2026/27 בליגת העל.

עבור הקהל במלאבס מדובר בפנים מוכרות במיוחד. פרנק היה שותף לעליית הקבוצה לליגת העל לפני כשנתיים תחת הדרכתו של המאמן עומר פרץ, כאשר באותה קדנציה רשם 4 שערים ב-19 הופעות במדים הכחולים. כעת, השניים ישתפו פעולה פעם נוספת בליגה הבכירה.

פרנק ריבולייה (רועי כפיר)

לאחר הסיכום, שיתף ריבולייה בתחושותיו: "אני נרגש לחזור ללבוש את המדים של הפועל פתח תקווה. החיבור שלי עם עומר ועם הקהל היה דבר יוצא דופן בקדנציה הקודמת שלי, ואני נרגש לפתוח את הפרק השני שלי במועדון, בליגת העל. אעשה את המקסימום כדי להוכיח את עצמי ולעזור לקבוצה לעמוד במטרות שלה".