קדנציה שנייה? ריבולייה מועמד להפועל פ"ת

לאחר שהיה נראה שהצרפתי בדרכו להישאר בליגה הלאומית, הקבוצה של עומר פרץ, שמחפשת חלוץ, שוקלת את החזרתו של השחקן שלא ימשיך ביריבה העירונית

בהפועל פתח תקווה מחפשים כבר תקופה ארוכה חלוץ זר לעונה הקרובה לאחר עזיבתו של מרק קוסטה. ל-ONE נודע לראשונה, כי מי שעשוי לחזור לקדנצייה שנייה במועדון הוא החלוץ הצרפתי פרנק ריבולייה.

כזכור, החלוץ לא נמצא בתוכניות של מכבי פ"ת ולא נמצא איתה במחנה האימונים, כאשר הוא כבר היה קרוב להצטרף למכבי אחי נצרת, אך ביממה האחרונה, היריבה העירונית נכנסה לתמונה.

כבר בתחילת העונה שעברה, בהפועל פ"ת שקלו להמשיך איתו לאחר העלייה מהליגה הלאומית, אך הוא חתם במכבי פ"ת וגם מאוחר יותר בקיץ, האופציה עלתה. אלא שכעת, היא הופכת למוחשית הרבה יותר והמאמן עומר פרץ יצטרך להחליט סופית אם הוא רוצה אותו.

כבש ארבעה שערים אשתקד

ריבולייה כבש ארבה שערים בחצי עונה במדי הפועל, בעונה שהסתיימה בעלייה לליגה הבכירה, כאשר אשתקד, הוא כבש שבעה שערים לזכות מכבי. אם יחתום, הוא ישחק לראשונה בליגת העל.