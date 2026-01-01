"נובאקוביץ' מזכיר את פיירו, חזק ובעל משחק ראש"

במכבי חיפה בטוחים בחלוץ החדש שאיתו הגיעו לסיכום. אחרי הצירוף המסתמן של הסרבי ושל עומרי גלזר, אביב סלם מועמד, כשעתידו של פדראו עדיין לא מובטח

במכבי חיפה ממשיכים לנסות ולהשלים את החוסרים בסגל לקראת פתיחת העונה בחודש הבא. אחרי שהקבוצה סיכמה עם החלוץ האמריקאי-סרבי אנדריאה נובאקוביץ' ועם עומרי גלזר על הצטרפותם, וברקע הפרסום ב-ONE על הרצון להחתים את מגן מכבי פתח תקווה, אביב סלם (שיכול להשתחרר מחוזהו ברגע שיביא הצעה מקבוצה גדולה), עיקר המאמצים כעת יופנו לצירוף בלם זר עם רגל שמאל.

במועדון עשויים לצרף בלם זר נוסף במידה שפדראו לא יעמוד בקריטריונים שמצפים ממנו, זאת לאחר שהחלים מפציעה וחוזר בהדרגה לעניינים. בחיפה ייקחו מעט את הזמן עם הבלם הברזילאי רגע לפני שיחליטו סופית האם לצרף בלם זר שני במהלך הקיץ הנוכחי.

בכרמל משוכנעים כי נובאקוביץ' יענה על הצרכים של הצוות המקצועי כחלוץ מטרה: "מדובר בחלוץ רחבה טיפוסי שמזכיר בסגנון שלו את פיירו, חזק מאוד ובעל משחק ראש מצוין", אמרו בקבוצה.

אנדריאה נובאקוביץ' (IMAGO)

ירמקוב עם מזוודות, כיוף בדרך להפועל רמת גן

בגזרת השוערים, גיאורגי ירמקוב כבר מוכן עם מזוודות וממתין לאור ירוק לעזוב לכיוון אוקראינה, מה שיקרה מיד לאחר שחיפה תצהיר רשמית על החתמתו של עומרי גלזר.

ירמקוב יעזוב את המועדון אחרי עונה אחת טובה בירוק, מה שיסלול את דרכו של שריף כיוף להשאלה בהפועל רמת גן. במקביל, מנואל בנסון, שמתאושש מפציעה, ממשיך כעת להתאמן סביב המגרש ומצבו הרפואי יתברר במהלך השבוע הבא, בתקווה שיחזור לעניינים בהקדם.

שריף כיוף (רדאד ג'בארה)

היום תקיים הקבוצה את אימון הפתיחה הרשמי שלה יחד עם ארגוני האוהדים, שיגיעו בהמוניהם כדי לתמוך ולעודד את השחקנים. בחיפה מביעים שביעות רצון רבה מהאנרגיות החדשות מול ארגוני האוהדים, מתוך רצון ברור לאחד את השורות במועדון ולהוביל לעונה מוצלחת.