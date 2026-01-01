במכבי חיפה מבינים: גולדברג רחוק מלשכנע כמגן

הירוקים מהכרמל יתנו לפדראו קרדיט לחזור לעניינים, אבל לא מן הנמנע שבסוף ינחתו שני בלמים זרים. במועדון מקווים שמנואל בנסון יחלים ויסייע לקבוצה

אם במכבי חיפה רצו הוכחה נוספת לכך שמי שנוסה במחנה האימונים בעמדת המגן השמאלי, שון גולדברג, אינו האיש האידיאלי לתפקיד, הרי שהמשחק החלש שהציג מול מ.ס. קריית ים בשלישי האחרון סיפק אותה.

ההופעה של גולדברג, כאשר שחקנה הקיצוני של האורחים אשלי קופידו חגג על קו ימין, תאיץ את הניסיונות למצוא במהירות האפשרית ולפני הכול, בלם זר עם רגל שמאל שיכול לשחק גם כמגן שמאלי.

החלל שהותירו צמד המגנים הפצועים, פייר קורנו וינון פינגיזכט, הוא חלל גדול מדי, וחיפה תהיה חייבת למצוא פתרון מיידי. הצורך גובר במיוחד לאור העובדה שהשחקן היחיד שהוא מגן שמאלי טבעי בסגל, דניאל גולאני (שחזר מעונת השאלה בטבריה), קיבל הודעה שאינו בתוכניות ויכול לחפש לעצמו קבוצה.

הקבוצה חוזרת היום להתאמן עם לא מעט סימני שאלה לגבי תאריך חזרתו המלאה לאימונים של מנואל בנסון, שמושך פציעה עוד משלהי העונה הקודמת וטרם חזר לפעילות מלאה. בחיפה מנסים להכשיר את בנסון כדי שיחזור להתאמן בשבוע הבא, אך נכון להיום, לא יכולים להצביע עליו כשובר שוויון. הקיצוני, שהגיע בקול תרועה רמה, יצטרך קודם להחלים ואחר כך להוכיח שהתקוות שתלו בו בכרמל לא היו תקוות שווא.

מנואל בנסון (עמרי שטיין)

לגבי פדראו, שחוזר גם הוא לעניינים ומסיר חלודה אחרי שהתאושש מפציעה ארוכה, אין החלטה סופית בעניין עתידו. עם זאת, נראה שבחיפה מבינים שעדיף כרגע "ציפור אחת ביד" בדמותו של פדראו – שפתח בשני המשחקים האחרונים, מאשר להמתין להגעתם של שני הבלמים הזרים המתוכננים להצטרף.

ההחלטה של ליאור רפאלוב להודיע לפיטר אגבה ולסטיוארט שהם יכולים לחפש קבוצות, מעידה עד כמה כישלון הזרים בעונה האחרונה היה צורב. זהו המשך ישיר לכישלון עם זרים אחרים שזכו לקרדיט, כמו מתיאס נהואל ו"שואו", שגם הם הגיעו בקול תרועה וכעת מוצאים את עצמם נאלצים להגיע להסדר פיצויים ולחפש קבוצה אחרת.