ארסנל רוצה את רוג'רס, ווזיניה בדרך לצ'ילה

התותחנים סימנו את שחקנה של אסטון וילה כרכש הגדול לקיץ, גיבור המונדיאל של כף ורדה קיבל הצעה מקולו-קולו. וגם: המחטף של יובנטוס לרומא. העברות

חלון ההעברות של קיץ 2026 כבר נמצא בעיצומו וברחבי העולם הקבוצות מנסות להתחזק לקראת העונה שבפתח. כאן ב-ONE נביא לכם את מיטב הדיווחים המעניינים וההחתמות הרשמיות מהכדורגל העולמי.

העברות רשמיות

# מחטף לילי ביובנטוס. למרות שהיה נראה כי יישאר ברומא לאחר שסיכם את תנאיו במועדון, המגן הטורקי זקי צ’ליק חתם במדי הגברת הזקנה לשלוש העונות הקרובות.

# חיזוק משמעותי לעולה החדשה לפרמייר ליג, קובנטרי, שהודיעה כי החתימה את בלם נבחרת שווייץ אורל אמנדה. שחקנה של איינטרכט פרנקפורט עבר תמורת 18 מיליון אירו וחתם על חוזה ארוך טווח בקבוצה אותה מאמן פרנק למפארד.

דיווחים חמים

# בל’אקיפ מדווחים כי מייקל אוליסה מעוניין לעזוב את באיירן מינכן ולעבור לריאל מדריד. כל הפרטים כאן.

מייקל אוליסה. יישאר או יעבור? (IMAGO)

# אחרי שסיכמה עם צוליס, פבריציו רומאנו מדווח כי המטרה הבאה היא שחקן נבחרת אנגליה ואסטון וילה, מורגן רוג’רס, כשכעת התותחנים יגבירו את המאמצים סביבו על מנת להעביר אותו ללונדון.

# על אף ההתעניינות מצד באיירן מינכן, פביאן רואיס קרוב להארכת חוזהו בפאריס סן ז’רמן, כך מדווחים ב’אתלטיק’. הקשר הספרדי, שחוזהו מסתיים בעונה הקרובה, יחתום על חוזה חדש לשנתיים נוספות, עד קיץ 2029.

פביאן רואיס. קרוב להישאר בפ.ס.ז' (IMAGO)

# האם אחד מגיבורי המונדיאל דווקא בדרך לצ’ילה? בדרום אמריקה מספרים כי על אף שקושר לאינטר מיאמי, נראה כי המועמדת הרצינית ביותר לקלוט את שוערה של כף ורדה, ווזיניה, היא דווקא קולו-קולו, שהגישה עבורו הצעת חוזה רשמית.

# ג’יאנלוקה די מארציו מדווח שאחרי שאיבדה את צ’ליק, רומא תגביר מאמצים להחתים מגן ימני ומעוניינת בשחקנה של אתלטיקו מדריד ונבחרת ארגנטינה, נהואל מולינה. גם חברו של מנור סולומון מפיורנטינה, דודו, בתמונה.

נאוהל מולינה. יחזור לאיטליה? (רויטרס)

# לאוסקר גלוך תהיה פחות תחרות? אחד השחקנים הצעירים המבטיחים באייאקס, ריאן בונידה, מושך עניין מבורוסיה דורטמונד, כך דיווח העיתונאי סשה טבוליירי. אייאקס לא שוללת את מכירתו, אך תדרוש עבורו סכום כסף לא קטן.

# מגנה השמאלי של מילאן, פרוויס אסטופיניאן, בדרכו חזרה לפרמייר ליג. אחרי עונה קשה בליגה האיטלקית, המגן האקוודורי שהגיע מברייטון צפוי לחתום באסטון וילה, שרואה בו כמחליפו של לוקה דין בעמדה, כשהאחרון יעבור לפ.ס.ז’.