דיווח בצרפת: מייקל אוליסה רוצה להצטרף לריאל

דרמה: ב'לאקיפ' טוענים כי הכנף שיתף את חבריו לנבחרת על רצונו לעזוב את באיירן מינכן ולהגיע לבירת ספרד. בלינגהאם או ויניסיוס ישלמו את המחיר?

האם פלורנטינו פרס בדרך להחתמת הענק הבאה שלו? על פי דיווח דרמטי שמסעיר הבוקר (שישי) את עולם הכדורגל ומקבל את כותרת השער של העיתון הצרפתי המוערך 'לאקיפ', כוכב באיירן מינכן ונבחרת צרפת, מייקל אוליסה, מעוניין להצטרף לריאל מדריד. לפי הדיווח, שחקן ההתקפה בן ה-24 כבר שיתף את חבריו לקבוצה הלאומית במהלך טורניר גביע העולם הנוכחי בהחלטתו לעזוב את גרמניה ולעבור לתחנה הבאה בקריירה - בירת ספרד.

באיירן מטילה וטו, חבריו לנבחרת מנסים לשכנע

למרות הרצון העז של השחקן, שמחזיק בחוזה בבאיירן מינכן עד שנת 2029, העסקה הזו רחוקה מלהיות פשוטה ונחשבת לבעלת סיכויים לא גבוהים במיוחד. נשיא המועדון הבווארי, הרברט היינר, כבר שיגר מסר תקיף וחד משמעי לעברו של נשיא ריאל מדריד: "פלורנטינו פרס יכול לחסוך מעצמו את המאמץ להגיש הצעה על אוליסה. אנחנו פשוט לא מעוניינים למכור אותו".

השער ב'לאקיפ' (צילום מסך)

במקביל למאמצי ההנהלה הגרמנית, גם על המגרש במונדיאל מופעלים לחצים על השחקן. לפי הדיווח בצרפת, חברו לנבחרת ובאיירן, דאיו אופמקאנו, מנסה באופן אישי לשכנע את אוליסה לחזור בו ולדבוק בפרויקט במינכן, אך נראה שהקיצוני הצרפתי נחוש לבצע את קפיצת המדרגה למועדון הפאר ממדריד, שמצדו מודע לרצון השחקן ומתכנן לפתוח בשיחות רשמיות מיד עם תום טורניר גביע העולם.

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בצרפת כבר החלו לנתח את השלכות הרוחב של הגעה אפשרית מצד אוליסה לסנטיאגו ברנבאו, וההערכות הן כי מהלך כזה עלול להוביל לעזיבת ענק של אחד מכוכבי העל הנוכחיים של ריאל מדריד כדי לפנות מקום תקציבי ומקצועי.

ויניסיוס ובלינגהאם. אחד מהם ישלם את המחיר? (IMAGO)

שני השמות המרכזיים שעלו כמועמדים לעזוב במקרה כזה הם ג'וד בלינגהאם - לגביו נטען בתקשורת הצרפתית כי מערכת היחסים שלו עם קיליאן אמבפה מתוחה, ו-ויניסיוס ג'וניור, שטרם פתח במשא ומתן על הארכת חוזהו במועדון. למרות שהדרך לחתימה עוד ארוכה ומפותלת, הדיווח הזה בהחלט מסמן את יריית הפתיחה של הסאגה שעשויה להרעיד את אירופה בקיץ הקרוב.