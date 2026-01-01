במכבי מרוצים: "העברנו מסר", המטרה: 3 חיזוקים

אחרי הזכייה באלוף האלופים, הצהובים הבהירו: "יש מועמדים, עובדים כדי שיגיעו הטובים ביותר. אירופה זה מבחן שונה". מחמאות ליחזקאל, אבו פרחי ומילר

מכבי תל אביב פתחה אמש (חמישי) את עונת 2026/27 עם תואר חדש – מחזיקת אלוף האלופים (הסופרקאפ הישראלי, אם תרצו), אחרי 1:3 מרשים מאוד באצטדיון טרנר מול האלופה, הפועל באר שבע. מחזיקת גביע המדינה הגיעה למשחק בליווי של כ-7,000 אוהדים צהובים והייתה טובה יותר מהרגע הראשון. שגיב יחזקאל רשם משחק נפלא עם שלושה בישולים, סייד אבו פרחי כבש צמד, ודור פרץ הוסיף בתווך את השער היפה במשחק בסיומו של מהלך התקפי מצוין.

במכבי ת"א החמיאו ליחזקאל ולאבו פרחי, ובכלל להופעה הכללית של הקבוצה שהצליחה להסתדר ואף לכבוש את השער השלישי כשהיא בעשרה שחקנים, זאת לאחר הרחקתו השנויה במחלוקת של רוי רביבו. במועדון הביעו טענות קשות כלפי שופט המסך, דניאל בר נתן, שלא התערב בהחלטה ולא קרא לשופט הראשי, אביב קליין, לבטל את הכרטיס הצהוב השני – בטענה כי רביבו למעשה נדחף על ידי עמית אוחנה טרם העבירה שבגינה הורחק.

למזלם של הצהובים, בר נתן כן קרא לקליין בהמשך כדי לבטל את הרחקתו של שגיב יחזקאל, ובכך מנע אירוע מביך במיוחד עבור איגוד השופטים. בסופו של דבר, גם החלטות אלה לא השפיעו על התוצאה החד-צדדית, ובמכבי ת"א יצאו בתחושה שהיו יכולים לרשום ניצחון בתוצאה גבוהה בהרבה – וכל זאת בסגל חסר מאוד ועם החתמה חדשה אחת בלבד הקיץ: דן גלזר.

שגיב יחזקאל (ראובן שוורץ)

המטרה: לפחות שלושה חיזוקים. וגם: הקושי לבצע החתמות

במועדון לא מסתנוורים מהניצחון, ומדגישים שוב כי המטרה היא להתחזק בלפחות שלושה שחקנים נוספים. "זו הייתה המטרה שלנו מההתחלה והיא נשארה המטרה", אמרו במכבי ת"א, שם כאמור מחפשים חיזוק בעמדות החלוץ, שחקן כנף ימין, קשר נוסף ובלם. כדי שכל הארבעה יהיו זרים, הצהובים יצטרכו למכור את אחד הזרים הנוכחיים בסגל, מה שהופך את המהלך למורכב יותר. עם זאת, לכל הפחות שלושה שחקנים אמורים להצטרף על חשבונם של הנרי אדו, יון ניקולאסקו וקרווין אנדרדה שלא נכללו בסגל, כל אחד מסיבותיו שלו.

במועדון מסבירים כי הקושי לבצע החתמות הקיץ נובע משני גורמים מרכזיים: שוק איטי מאוד בעקבות משחקי המונדיאל, והמצב הביטחוני בישראל שרק הולך ומחריף מחלון לחלון ומסכל לא מעט אפשרויות שנבדקות. לדברי בכירי המועדון, חלק מהמהלכים שרצו לקדם כלל לא מגיעים לכדי משא ומתן בשל סירוב מיידי של השחקנים להגיע ארצה. ועדיין, במכבי ת"א שומרים על אופטימיות לגבי החתמות בקרוב: "יש לנו רשימת מועמדים ארוכה ומגוונת. אנחנו עובדים כדי שיגיעו לפה הטובים ביותר, אך במקביל שמחים מאוד שאתמול בטרנר הצלחנו להעביר מסר שיש פה איכות. עכשיו המבחן עובר לאירופה, כי שם יהיה הרבה יותר קשה ומאתגר עם הטיסות והמשחקים מחוץ לישראל".

שחקני מכבי ת"א חוגגים עם גביע אלוף האלופים (רדאד ג'בארה)

במקביל, במכבי ת”א עדיין לא נרגעו מהאירועים שאינם קשורים במשחק והפכו לעניין שגרתי בביקורים שלהם בטרנר. במשחק אמש הגיעה התדרדרות עד כדי פגיעה פיזית במנכ"ל המועדון, ג'ק אנגלידיס, שספג מכה בראשו ממצית שנזרק מהיציע. אצל הצהובים קיים כעס גדול לא רק על התנהגות הקהל האדום, אלא גם על שחקני הפועל באר שבע, שבמספר תקריות על הדשא ניסו להצית את האווירה עוד יותר, זאת לטענת אנשי הקבוצה מקריית שלום.

כזכור, בבאר שבע הגיבו על שארע: "אנו מגנים בכל תוקף את האירוע החמור. התנצלנו באופן אישי בפני הנהלת מכבי תל אביב בתום המשחק. אנו נפעל בכל האמצעים העומדים לרשותנו על מנת למצוא את האחראים ולהענישם. התנהגות זו אינה מקובלת ואינה מייצגת את ערכי המועדון".

“לא יכול להיות יותר גאה בקבוצה, מצפה לשחקנים חדשים”

המאמן, קני מילר, סיכם את ההתמודדות: "אנחנו נמצאים בתחילתה של עונה חדשה. הציפיות והדרישות שהמועדון הזה מציב ידועות לכולם, ועלינו לאתגר את עצמנו בכל החזיתות. יש לנו משחקים אירופיים בפתח. זו הייתה יריית הפתיחה של העונה והיה חשוב מאוד להתחיל ברגל ימין, במיוחד אחרי הסיום החיובי של העונה שעברה עם הזכייה בגביע המדינה. היינו צריכים לבוא לכאן ורצינו לשחק בדרך מסוימת, ואני חושב שעשינו את זה בחלקים גדולים מהמשחק.

"בשלבי הסיום היינו צריכים להבטיח את הניצחון בצורה שונה, כשסבלנו יחד כקבוצה לאחר שנותרנו בעשרה שחקנים. אני חושב שכמעט ולא אפשרנו להם להגיע להזדמנויות ב-20-30 הדקות האחרונות, למרות החיסרון המספרי. הקרדיט על כך מגיע לקבוצה כולה – לא רק למגנים ולשוער, אלא לכל השחקנים שעבדו קשה יחד כדי לסגור את השטחים", המשיך הסקוטי.

קני מילר (ראובן שוורץ)

"תאמינו לי, כשאתה יורד לעשרה שחקנים במשחק כדורגל, המגרש מרגיש פתאום עצום בגודלו כשצריך לכסות שטחים ולעבוד קשה. כל אחד ואחד מהשחקנים שעלו על הדשא עשה את זה, השחקנים שלא שיחקו תמכו מהספסל, והצוות נתן הכל ודחף עם המון אנרגיה. זה היה ניצחון ראוי לחלוטין, ואני לא יכול להיות גאה יותר בקבוצה אחרי משחק כזה.

"האם מכבי תחתים שחקנים חדשים בקרוב? אני בהחלט מצפה לכך. בשלב הזה של העונה, כל מועדון שואף להתחזק, ואנחנו לא שונים. נעשית עבודה רבה מאוד מאחורי הקלעים ואני מקווה שנראה את הפירות שלה בשבועות הקרובים. מה שאני כן יכול להגיד זה שאנחנו עובדים קשה מאוד, ואני בטוח שתראו פנים חדשות במדים של מכבי בקרוב מאוד", הוסיף מילר.

“כולם רצו שדור פרץ יישאר, הוא מנהיג וחלק בלתי נפרד”

עוד אמר המאמן: "אבל שוב, אנחנו יכולים לדבר על מה שקרה הלילה, על הקבוצה והשחקנים שהיו כאן, שסבלו ונתנו הכל למען המטרה ולמען החולצה כדי להבטיח שאנחנו מנצחים ומצליחים למצוא את הדרך לעשות את זה. לצד העובדה שהיינו צריכים לחפור עמוק בסיום ולהגן, חלקים מהמשחק שלנו היו נהדרים. השער השני היה פשוט יוצא מן הכלל. זו הייתה הופעה משמחת מאוד מכל הבחינות".

דור פרץ בפעולה בין קינגס קאנגווה ומתן בלטקסה (ראובן שוורץ)

על דור פרץ אמר המאמן: "כולם רצו שדור יישאר וכולם עבדו לקראת המטרה הזו. הוא כבש 22 שערים בעונה שעברה מעמדת הקשר המרכזי – זו הייתה עונה מדהימה עבורו והוא פתח בצורה חיובית מאוד גם את העונה הנוכחית. הוא הקפטן שלנו, הוא מנהיג, ואנחנו מאושרים לחלוטין שהוא נשאר כאן לשנים הבאות. הוא חלק בלתי נפרד ממה שאנחנו עושים על המגרש, וחלק בלתי נפרד ממה שאנחנו רוצים לייצג גם מחוץ למגרש. אז כן, לא יכולתי להיות שמח יותר מכך שהוא עדיין הקפטן והמנהיג שלנו".

לקראת מוקדמות המפעלים האירופיים, אמר: "בוודאי שזה יהיה אתגר. המשחקים באירופה שונים מהמשחקים בליגה המקומית. אנחנו מתמודדים גם עם אתגרים לוגיסטיים של טיסות מרובות ואירוח מחוץ לבית, אבל נהיה מוכנים לכך. כשאתה מייצג מועדון גדול, זה הכרחי לשחק במסגרת אירופית. הציפייה היא להגיע לשלבי הבתים – קודם כל לעבור את היריבה הבאה, ואז להבטיח שאנחנו בשלב הבתים, כי המועדון רוצה להתקדם באירופה ולעשות צעדים משמעותיים קדימה".

לסיום הוסיף: "זה חלק מהמדד להתקדמות שלך – לא רק תארים וגביעים מקומיים, אלא גם הדרך שבה אתה מופיע ומתחרה באירופה. זו המטרה שלנו גם העונה, אחת מתוך מטרות רבות. הלילה המטרה הייתה לזכות בתואר, כי אנחנו רוצים להילחם על כל התארים. האתגר הבא הוא אירופה, ומול מי שלא נשחק – אנחנו נגיע מוכנים. אם נציג את אותה רוח, איכות וביחד שראינו הלילה, אני בטוח שיהיה בסדר".