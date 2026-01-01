אנגלידיס נפגע ממצת בראשו, במכבי תל אביב זועמים

הצהובים כעסו לאחר שהמנכ״ל נפגע ממצת שנזרק מיציע ב״ש. אוהדת קיללה את אבו פרחי: ״ערבי מסריח". תגובת באר שבע: ״מגנים בכל תוקף את האירוע החמור״

טענות קשות מאוד במכבי תל אביב כלפי הפועל באר שבע, שוב אחרי משחק באצטדיון טרנר. במכבי ת"א אומרים כי מנכ"ל המועדון, ג'ק אנגלידיס, נפגע בראשו ממצת שנזרק מכיוון יציע אוהדי באר שבע. במקביל, עלו טענות שוב על כך שכוחות האבטחה של באר שבע אינם עושים דבר אל מול ההתנהגות שהספסל סופג בכל משחק מחדש. "הספסל שלנו נראה כמו אזור מלחמה וחברת האבטחה שלהם עומדת ומשקיפה כמו תמיד", אמרו בכעס במכבי.

במועדון מדווחים כי לצד שגיב יחזקאל שנפגע מחפצים כפי שהיה ניתן לראות באותו אירוע הרחקה הזוי, שבוטל בעקבות התערבות ה-VAR, היו שחקנים נוספים שספגו כוסות וגם כאלה שלא שיחקו, ביניהם אושר דוידה. הצהובים רותחים על חוסר הטיפול של באר שבע בנושא הזה והאירועים סביב ספסל הקבוצה מתרחשים פעם אחר פעם.

בנוסף, התלוננו על היחס שקיבלו באזור ה-VIP, כאשר חיכו להם כיסאות מטונפים וסביבה לא ראויה לישיבה. "אלונה ברקת לא מקבלת יחס כזה בבלומפילד, פשוט לא נורמלי מה שקורה פה שוב ושוב", הוסיפו במועדון.

אלונה ברקת (רועי כפיר)

במכבי ת"א הזהירו את השחקנים לפני המשחק לא להיגרר לאירועים אלימים על כר הדשא, ובקבוצה טענו כי גם הערב ספגו לא מעט מקרים כאלה תוך כדי המשחק מלוקאס ונטורה, אליאל פרץ וקינגס קאנגווה. "ההתנהגות שלהם היא של קבוצה קטנה. הם אלה שמתסיסים את כל האווירה ואת הקהל שלהם ביציע, זו לא התנהגות של קבוצה גדולה ואלופה", הוסיפו במכבי ת"א.

עוד מספרים במכבי ת"א, כי בסיום המשחק עמדה אישה עם ילד, שלפני המשחק עמד עם השחקנים של באר שבע על הדשא, כשאותה אישה מקללת את השחקנים של מכבי ת"א, כולל צעקות "ערבי מסריח" לעברו של סייד אבו פרחי. במכבי ת"א הפנו את תשומת הלב לאנשי האבטחה של באר שבע וביקשו מהם לטפל בנושא.

תגובת הפועל באר שבע

״אנו מגנים בכל תוקף את האירוע החמור. התנצלנו באופן אישי בפני הנהלת מכבי תל אביב בתום המשחק״.

״אנו נפעל בכל האמצעים העומדים לרשותנו על מנת למצוא את האחראים ולהענישם. התנהגות זו אינה מקובלת ואינה מייצגת את ערכי המועדון״.