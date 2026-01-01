שועה נעדר מהאימון, מחר יוכרע אם ישחק נגד הפועל

קפטן בית"ר ירושלים לא התאמן בשל מחלה, אך במועדון מקווים שיעמוד לרשות הקבוצה בשבת. החלטה הוועדה למעמד השחקן מאפשרת את רישום מוצ'ה. וגם: וורקו

חדשות מעורבות בבית"ר ירושלים לקראת משחק האירופאיות במסגרת גביע הטוטו מול הפועל תל אביב. קפטן הקבוצה, ירדן שועה, לא השתתף באימון היום (חמישי) לאחר שנשאר בביתו בעקבות וירוס ממנו הוא סובל.

במועדון עוקבים אחר מצבו ומקווים כי כבר מחר יחזור להתאמן כרגיל, כך שיוכל לעמוד לרשותו של אלמוג כהן במשחק בשבת. בבית"ר מעריכים כי במידה ששועה יחזור מחר להתאמן, סיכוייו לפתוח מול הפועל תל אביב יישארו גבוהים.

אחרי מוצ’ה, בבית”ר מקווים כי גם וורקו יוכל לשחק בשבת

במקביל, התקבלה החלטת הוועדה למעמד השחקן בעניינו של נועם מוצ'ה, שקבעה כי בית"ר תשלם למ.ס. אשדוד דמי השבחה בסך 450 אלף שקלים. ההחלטה מאפשרת למועדון להשלים את רישומו של הקשר, שיעמוד לרשות הצוות המקצועי למשחק בשבת.

נועם מוצ'ה. יעמוד לרשות הקבוצה בשבת (באדיבות בית"ר ירושלים)

כעת ממתינים בבית"ר גם להחלטת הוועדה למעמד השחקן בעניינו של דניאל וורקו. במועדון מקווים כי ההחלטה תתקבל עוד היום, כדי שניתן יהיה להשלים גם את רישומו בזמן ולאפשר לו להיכלל בסגל למשחק מול הפועל תל אביב.