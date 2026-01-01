בית"ר ירושלים תשלם לאשדוד 450 אלף ש"ח על מוצ'ה

לאחר שביקשה תחילה כ-2 מיליון ש"ח, המוסד למעמד השחקן של ההתאחדות לכדורגל פסק על סכום מאוזן אשר אותו תקבל הקבוצה מעיר הנמל עבור השחקן בן ה-22

ההחלטה הרשמית של המוסד למעמד השחקן של ההתאחדות לכדורגל התקבלה היום (חמישי), ובמרכזה נקבע סכום הפיצוי שבית"ר ירושלים תצטרך לשלם למ.ס אשדוד עבור הקשר נועם מוצ'ה. הפוסק בתיק, ד"ר עו"ד דן חי, קבע כי המועדון מהבירה ישלם לאשדוד סכום של 450,000 ש"ח בגין אימונו וקידומו של השחקן.

כזכור, המחלוקת בין המועדונים החלה לאחר שמוצ'ה בן ה-22, שגדל במחלקת הנוער של אשדוד ושיחק בה ברציפות במשך 15 עונות (מאז היותו בן 8), סיים את חוזהו במועדון בתום עונת 2025/2026. אשדוד הציעה לקשר חוזה חדש לשלוש עונות נוספות בשכר שנתי ממוצע של כ-401,846 ש"ח ברוטו לעונה, אך השחקן סירב להצעה ובחר לחתום בבית"ר ירושלים לשלוש שנים.

בעקבות המעבר, פנו המועדונים למוסד למעמד השחקן לקביעת דמי ההשבחה. מ.ס. אשדוד דרשה פיצוי גבוה במיוחד של 2,000,000 ש"ח, ולחלופין פיצוי שלא יפחת מסכום המינימום המצטבר לפי טבלת ההעברות שעמד על 1,134,000 ש"ח. מנגד, בית"ר ירושלים והשחקן טענו כי מנגנון פיצוי המינימום אינו תקף במקרה זה, וכי יש להעמיד את סכום הפיצוי על 150,000 ש"ח לכל היותר.

ברק אברמוב ונועם מוצ'ה (באדיבות המועדון)

מדוע נדחתה דרישת אשדוד לפיצוי המינימום?

הפוסק קיבל את עמדתה העקרונית של בית"ר ירושלים וקבע כי מנגנון פיצוי המינימום מטבלת ההעברות אינו חל בנסיבות העניין. הסיבה לכך היא שאשדוד לא צירפה לפנייתה אישור מטעם הרשות לבקרת תקציבים לגבי קיומן של בטוחות להבטחת השכר שהוצע למוצ'ה בחוזה החדש - דרישה שהיא מהותית על פי התקנון כדי להוכיח שההצעה הייתה בת ביצוע ולא תאורטית בלבד.

יחד עם זאת, הפוסק זקף לחובתה של בית"ר ירושלים את העובדה שהיא בחרה שלא לחשוף ולא לצרף את הסכם ההעסקה והתנאים הכספיים שסוכמו בינה לבין מוצ'ה, דבר שהחליש משמעותית את דרישתה לשלם 150,000 ש"ח בלבד.

נועם מוצ'ה (באדיבות בית"ר ירושלים)

פסק הדין: 450 אלף ש"ח

בסופו של דבר, לאחר שקלול כל הנתונים המקצועיים של השחקן, ביניהם העובדה שגדל באשדוד מגיל צעיר, רשם דקות משחק רבות בליגת העל במדי הקבוצה הבוגרת, זכה עם קבוצת הנוער באליפות ובגביע המדינה, ורשם הופעות בנבחרות הנוער והנבחרת הצעירה של ישראל, נפסק סכום מאוזן של 450,000 ש"ח. בנוסף לסכום הפיצוי, נקבע כי שכר הפוסק והוצאות המוסד, שעומדים על סך של 3,000 ש"ח בתוספת מע"מ, ישולמו על ידי שני המועדונים בחלקים שווים.