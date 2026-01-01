רכש רביעי: קלאודל האריס ג'וניור חתם בחולון

כפי שנחשף לראשונה ב-ONE: הגארד האמריקאי, ששיחק בעונה החולפת בפרומיתאס היוונית, מצטרף לסגל של פרדראג קרוניץ'. רביץ: "שחקן ורסטילי ואתלטי"

הפועל חולון ממשיכה לעבות את הסגל שלה לקראת העונה הקרובה והודיעה היום (חמישי) על החתמתו של הזר הרביעי של הקבוצה: כפי שנחשף לראשונה ב-ONE, הגארד קלאודל האריס ג'וניור (23, 1.93 מ'), שמגיע לישראל לאחר שסיים את עונתו המקצוענית הראשונה באירופה במדי פרומיתאס פטראס היוונית.

האריס ג'וניור רשם בעונה החולפת ממוצעים של 10.1 נקודות, 2.6 ריבאונדים ו-1.8 אסיסטים למשחק בליגה היוונית הראשונה. במסגרת ליגת האלופות של פיב"א (BCL), בה שיחק עם היוונים, הוא העמיד ממוצעים של 9.2 נקודות, 2 אסיסטים ו-1.6 ריבאונדים למשחק. את העונה שעברה הוא החל בכלל במדי וילפאס מהליגה הפינית, שם הציג מספרים נהדרים של 19.5 נקודות, 5.3 אסיסטים ו-4.5 ריבאונדים למשחק, לפני שנרכש על ידי היוונים.

את קריירת המכללות שלו העביר הגארד בצ'רלסטון סאות'רן (במדיה נבחר בשנת 2023 לחמישיית העונה השנייה של קונפרנס ה-Big South עם ממוצעים של 17.4 נקודות, 3.9 ריבאונדים ו-2.3 אסיסטים למשחק), משם עבר לבוסטון קולג' וסיים את פרק האוניברסיטאות במדי מיסיסיפי סטייט.

קלאודל האריס ג'וניור עולה לזריקה (IMAGO)

“יעשה אצלנו בחולון קפיצה משמעותית”

מאמן הסגולים, פרדראג קרוניץ', התייחס לצירופו של הגארד הצעיר: "האריס הוא שחקן צעיר עם פוטנציאל שיכול לשחק במגוון עמדות. יש לו ניסיון בכדורסל אירופאי מהעונה האחרונה. מדובר בשחקן עם קליעה טובה, יכולת ליצור ולשחק עבור הקבוצה".

המנהל המקצועי של חולון, דניאל רביץ, הוסיף: "כחלק מהדרך שלנו חיפשנו שחקנים ורסטיליים שיכולים לשחק ביותר מעמדה אחת, צעירים ואתלטים. קלאודל עבר טבילת אש בעונה שעברה בכדורסל האירופאי כשנקנה מהקבוצה בפינלנד על ידי פרומיתאס פטראס היוונית, שם שיחק גם בליגה המקומית וגם בליגת האלופות של פיב"א. קלאודל הוא גארד גבוה, אנחנו אוהבים את היכולות שהוא מביא למגרש ומאמינים שבדרך העבודה שלנו ובסגנון המשחק הוא יעשה אצלנו בחולון קפיצה משמעותית ויהיה חלק מרכזי בקבוצה".