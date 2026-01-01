קלודל האריס ג׳וניור מועמד להפועל חולון

הגארד, ששיחק בעונה שעברה בפרומיתאס פטראס, נמצא על הכוונת לאחר שהעמיד ממוצעים של 10.1 נקודות בליגה היוונית ו-9.2 בליגת האלופות של פיב״א

קלודל האריס ג׳וניור מועמד להפועל חולון

הפועל חולון הודיעה לפני מספר ימים על צירופו של גרג לי שהיה למעשה לזר השני שחותם בקבוצה בקיץ וכעת כפי שנודע לראשונה ל-ONE חולוניה מעוניינת בקלודל האריס ג׳וניור (1.93, 23) ששיחק בפרומיתאס פטראס העונה.

הקריירה המקצוענית של הקלעי בן ה-23 החלה בויספאס וייקינגס מהליגה הפינית כאשר לאחריה הוא עבר ליוון שם העמיד העונה ממוצעים של 10.06 נקודות, 1.83 אסיסטים ו-2.61 אסיסטים.

כאמור האריס ג׳וניור שיחק 18 משחקים בליגה היוונית והוא לבש את מדי הקבוצה גם בליגת האלופות של פיב״א, שם הגארד האמריקני העמיד ממוצעים של 9.2 נקודות, 2 אסיסטים ו-1.6 ריבאונדים. האריס ניסה להיבחר בדראפט של 2025, אך ללא הצלחה רגע לפני שעשה את המעבר לליגה הפינית, קריירת הקולג׳ים שלו כללה את צ׳רלסטון סאות׳רן, בוסטון קולג׳ ואת מיסיסיפי סטייט.