קלודל האריס ג׳וניור מועמד להפועל חולון

הגארד, ששיחק בעונה שעברה בפרומיתאס פטראס, נמצא על הכוונת לאחר שהעמיד ממוצעים של 10.1 נקודות בליגה היוונית ו-9.2 בליגת האלופות של פיב״א

הפועל חולון הודיעה לפני מספר ימים על צירופו של גרג לי שהיה למעשה לזר השני שחותם בקבוצה בקיץ וכעת כפי שנודע לראשונה ל-ONE חולוניה מעוניינת בקלודל האריס ג׳וניור (1.93, 23) ששיחק בפרומיתאס פטראס העונה.

הקריירה המקצוענית של הקלעי בן ה-23 החלה בויספאס וייקינגס מהליגה הפינית כאשר לאחריה הוא עבר ליוון שם העמיד העונה ממוצעים של 10.06 נקודות, 1.83 אסיסטים ו-2.61 אסיסטים.

כאמור האריס ג׳וניור שיחק 18 משחקים בליגה היוונית והוא לבש את מדי הקבוצה גם בליגת האלופות של פיב״א, שם הגארד האמריקני העמיד ממוצעים של 9.2 נקודות, 2 אסיסטים ו-1.6 ריבאונדים. האריס ניסה להיבחר בדראפט של 2025, אך ללא הצלחה רגע לפני שעשה את המעבר לליגה הפינית, קריירת הקולג׳ים שלו כללה את צ׳רלסטון סאות׳רן, בוסטון קולג׳ ואת מיסיסיפי סטייט.