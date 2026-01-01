מרטינס התבקש להגיע למחנה האימונים של ק"ש

העסקה מול ברטיסלבה, שנחשפה ב-ONE, לא נסגרה סופית אך קיימת אופטימיות. הפנמי אמור לשמור על כושר עד הסיכום, כשנותרו פערים קטנים בתנאיו האישיים

עסקת מעברו של כריסטיאן מרטינס לסלובן ברטיסלבה, שנחשפה ב-ONE, עדיין לא הגיעה לידי סגירה. בין הצדדים נותרו פערים קטנים, כאשר הפנמי התבקש היום להגיע למחנה האימונים של עירוני קריית שמונה ביממה הקרובה.

למעשה, כלי התקשורת בפנמה עוסקים רבות בשאלת עתידו של אחד מכוכבי הנבחרת במונדיאל האחרון, אך למרות שקיימת אופטימיות לסגירת העסקה, עדיין אין סיכום מלא ולמעשה למרות הדיווחים כי יגיע לבדיקות רפואיות בסלובקיה, הוא אמור לנחות ביממה האחרונה דווקא בפולין.

מלבד הפערים בין הקבוצות שניתנים לסגירה, גם השחקן עצמו עוד לא סגר סופית את תנאיו הכספיים מול אלופת סלובקיה אותה מאמן יאיא טורה, כאשר ברגע שהדבר יקרה וק"ש תגיע לסגירה סופית, הוא יוכל להצטרף לחבריו החדשים.

יש לציין שברטיסלבה תפגוש כבר בשבוע הבא את מוליכת ואלופת הליגה הגיאורגית איבריה 1999, בסיבוב המוקדמות השני של ליגת האלופות, כאשר גם שם ירצו לקדם את סגירת העסקה. בינתיים, הוא אמור לשמור על כושר עם קבוצתו בשנתיים האחרונות.