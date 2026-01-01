פרנק ריבולייה על סף חתימה בהפועל פתח תקווה

כפי שפורסם ב-ONE, הצרפתי יחזור לקדנציה שנייה בקבוצה אותה הוביל לעליית ליגה, כשהוא הסיר את תמונותיו במדי היריבה העירונית. וגם: מאחורי הקלעים

הפועל פתח תקווה קרובה להחתמת חלוץ במקומו של מרק קוסטה. כפי שפורסם ב-ONE, פרנק ריבולייה, סיכם במועדון ונמצא על סף חתימה, כאשר אם לא יהיו הפתעות, הוא אמור להשלים את הצטרפותו ב-48 השעות הקרובות.

הצרפתי, יחזור לקדנציה שנייה במועדון, כאשר כבר בתחילת העונה שעברה, בפ"ת שקלו להמשיך איתו לאחר העלייה מהליגה הלאומית, אך הוא חתם במכבי פ"ת וכעת הוא רושם את הקאמבק.

ריבולייה, הסיר מעמוד האינסטגרם שלו את התמונות במדי מכבי פ"ת, צעד נוסף המעיד על הצטרפותו המסתמנת, כאשר אחת הסיבות להצטרפותו, היא גם הנושא התקציבי, כאשר למרות מאמצי ההנהלה וגיוס האוהדים, פ"ת תנסה לשחזר את ההצלחה בתקציב יחסית רזה.

פרנק ריבולייה חוגג (ראובן שוורץ)

ריבולייה כבש ארבה שערים בחצי עונה במדי הפועל, בעונה שהסתיימה בעלייה לליגה הבכירה, כאשר אשתקד, הוא כבש שבעה שערים לזכות מכבי. אם יחתום, הוא ישחק לראשונה בליגת העל.