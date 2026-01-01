חודש לפתיחה: 8 קבוצות נערים א' נרשמו לעונה

ב-15/08 תחל עונת 2026/27 בליגת נערים א' – על, הליגה הבכירה לשחקני שנתון 2010. הפועל ת"א מציגה 24 שחקני סגל, הפועל נוף הגליל בסימן שאלה גדול

חודש ימים לפתיחת עונת המשחקים 2026/27 בליגת נערים א' – על, הליגה הבכירה לשחקני שנתון 2010 בעונה הקרובה. נכון לבוקר זה (רביעי), במערכות ההתאחדות לכדורגל אפשר למצוא שמונה קבוצות שנפתחה להן משבצת עונת 2026/27 ושם מוצגים הצוותים המקצועיים, הסגלים וכן ההשאלות והעברות.

אלו שאפשר למצוא עליהן מידע לעונת המשחקים 2026/27 הקרובה: הפועל תל אביב, שזכתה בגביע המדינה לנערים א', הפועל ראשון לציון, שעלתה וחזרה לליגה הראשונה, מכבי פתח תקווה, מכבי נתניה, הפועל כפר סבא, הפועל פתח תקווה, בני יהודה ת"א והפועל קריית שמונה. יתר הקבוצות צפויות לעשות זאת ביממות הקרובות ולהתחיל לשבץ השמות לעונה הקרובה.

יש לציין כי נכון לכתיבת שורות אלה עדיין אין כל חדש בהפועל נוף הגליל, שעשתה היסטוריה והעפילה מליגת נערים א' ארצית צפון לליגה הראשונה. לפני יומיים בלבד פורסם ב-ONE כי רועי כהן ישמש כמנהל מקצועי של כל המועדון, אלא שבשטח טרם החלה עבודה של ממש. חודש לפני פתיחת העונה בנערים א', לנוף הגליל אין סגל ולא צוות מקצועי.

הפועל תל אביב מציגה סגל של 24 שחקנים לעונה הקרובה: יהלי אברהם, נועם אלמדון, אדיסו אלמו, עזאם אלקליאות, ינאי קרויזר, ג'ורג' בורלבה, דן בן יואב, עמרי ברזילי, עידו דבי, עמית טהר, עידו ירון, יותם כלפה, בן כץ, אנטוני לוקא, נועם מגור, אפק מור, ליאור מור, דניאל סידון, עידן סלמן, איתי פוטרמן, יאיר פז, בקה קלבשווילי, נהוראי רובין ויהב רפולד.

עירוני קריית שמונה מציגה, לעת עתה, סגל בן שבעה שחקנים במערכת: עדן אבו חמוד, ליאם אורצקי, נהוראי ארובס, אחמד בכרי, אריאל גוזלנד, אלעאי ממן ואביב עצמון.

בני יהודה ת"א מציגה, לעת עתה, סגל בן שלושה שחקנים במערכת: ליאם גלו, איתי יצחק טוב ואוהד מאשי.

בתוך כך, מכבי פתח תקווה, מכבי נתניה, הפועל כפר סבא, הפועל פתח תקווה והפועל ראשון לציון טרם העלו את שמות שחקני הסגל לעונה הקרובה.