הוודאות חוזרת למועדון הצפוני לאחר שקבוצת הבוגרים ירדה לליגה א'. בעונת 2012/13 שימש כמנהל קבוצה, עכשיו יהיה מנהל מקצועי. וגם: תפקיד גיל ברעם

התחלה חדשה ישנה בהפועל נוף הגליל. רועי כהן, שבעונה החולפת שימש כמנכ"ל מ.ס כפר קאסם מהלאומית, חוזר למועדון הצפוני במטרה לייצב אותו מקצועית אחרי שהבוגרים ירדו לליגה א' וישחקו במחוז הצפוני בעונת 2026/27. מה גם שקבוצת נערים א', שהעפילה לליגת העל, שמתחילה ב-15/08, טרם החלה לתפקד רשמית.

אל הפועל נוף הגליל, עוד בגלגולה הקודם (הפועל נצרת עילית), הגיע כהן בעונת המשחקים 2012/13 כשהפך באותה עת למנהל הקבוצה הבוגרת, זאת אחרי שסיים קריירה במחלקת הנוער של מכבי חיפה ובקבוצות הבוגרים של עירוני קריית שמונה והפועל נצרת עילית. במשך תשע עונות רצופות היה במועדון הצפוני, עד לעונת המשחקים 2020/21.

בעונת 2023/24 הצטרף למ.ס כפר קאסם מהליגה הלאומית ובמשך שלוש עונות רצופות היה שייך אליהם, כשבעונה האחרונה אף שימש כמנכ"ל המועדון. בעונת 2024/25 היה קשור גם במחלקת הנוער של הפועל מגדל העמק, כששימש אחראי מחלקת הנוער. אל הפועל נוף הגליל חוזר לאחר חמש שנים של היעדרות מהמועדון אותו מכיר כמו כף ידו.

עד לפני ימים בודדים שמו של ניר ברקוביץ’, אחיו של אייל, היה בין המועמדים לקבל את מלוא זכויות הניהול בהפועל נוף הגליל, אלא שבסופו של דבר המהלך לא יצא לפועל ושמו של רועי כהן, שאין מזוהה ממנו מהמועדון הצפוני, שם החל הקריירה המקצועית שלו, קיבל המינוי כמנהל מקצועי בכדי לעבוד במלוא המרץ על מנת לבנות מועדון איכותי לעונת 2026/27 מבוגרים ועד נוער.

בתוך כך, הוחלט כי גיל ברעם ישמש כמנהל אדמיניסטרטיבי במועדון וימשיך על אף הירידה מהליגה הלאומית לליגה א' צפון. ברעם, יחד עם כהן, צפויים לעבוד יחדיו וכבר ממחר (שלישי) בבוקר להתחיל לבנות את הפועל נוף הגליל לקראת עונת 2026/27 מבוגרים ועד נוער, להביא צוותים מקצועיים ושחקני כדורגל שיובילו המועדון קדימה.

בשיחה עם ONE, ראש עיריית נוף הגליל, רונן פלוט, אישר הדברים כשאמר: "אין זכויות ניהול לאף אחד. גיל ברעם ישמש כמנהל אדמיניסטרטיבי ורועי כהן כמנהל מקצועי של כל המועדון. יעבדו ביחד. ממחר, מתחילים לרוץ קדימה".