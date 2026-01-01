מתחזקת: עידן דהן חתם רשמית במכבי הרצליה

אחרי המו"מ המתקדם עם עמנואל אפה, במועדון מהשרון הודיעו באופן רשמי על צירופו של השחקן בן ה-25 בעל העבר בליגת העל, שיגיע משורות מכבי פתח תקווה

רכש משמעותי למכבי הרצליה: אחרי המו״מ המתקדם עם עמנואל אפה שפורסם כאן ב-ONE, הערב (שלישי) הודיעו במועדון על צירופו של עידן דהן. השחקן בן ה-25, שחתם באמצעות סוכנו אבי נמני, היה גורם משמעותי בהעפלת מכבי פ״ת לליגת העל, כאשר כבש ארבעה שערי ליגה.

בעברו, שיחק גם בליגת העל במדי מ.ס אשדוד הפועל ירושלים, במדיה כבש שלושה שערים וכעת כאמור, הוא מוצא יעד חדש בדמות הקבוצה מהשרון שנלחמה על עלייה בעונה האחרונה.

עידן דהן (שחר גרוס)

דהן מצטרף לאבי תורג׳מן, שגיא גניס, עידו דוד ומוחמד אבו פאני שחתמו קודם לכן תחת המאמן החדש ניצן דמארי, שביצע את קפיצת המדרגה מהפועל רעננה ועוזרו דובב גבאי.