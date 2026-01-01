לאומית: אפה יחזור לישראל? מלכה חתם בעפולה

הניגרי בן ה-29 צפוי לחזור לארץ ולחזק את הסגל של ניצן דמארי במכבי הרצליה. הפועל עפולה החתימה את החלוץ הצעיר. וגם: רעננה מתחמשת בשחקן התקפה

שחקן ההתקפה עמנואל אפה בדרך לקדנציה שנייה בישראל: הניגרי בן ה-29, נמצא במו”מ מתקדם עם מכבי הרצליה ואמור לחזק את הסגל של המאמן ניצן דמארי.

אפה, כבש שלושה שערים לזכות מ.ס קרית ים בעונה שעברה ובלט, אך בשל בעיות בירוקרטיות התקשה לחזור לארץ לאחר המלחמה בחודש מרץ. כעת כאמור, הוא אמור לחזק את הקבוצה מהשרון.

יהלי מלכה חתם בהפועל עפולה

מי שממשיכה להתחזק, היא הפועל עפולה: החלוץ יהלי מלכה, חתם הבוקר במועדון ויחזק את הסגל של ארז בנודיס. מלכה, כבש חמישה שערים ובישל שניים נוספים לזכות מ.ס קרית ים והיה מלך השערים של מכבי חיפה בליגה לנוער לפני שנתיים. הוא חתם באמצעות סוכנו רועי סימוני מסוכנות השחקנים פישר ספורט.

החלוץ יהלי מלכה, מלווה בסוכנו רועי סימוני (פרטי)

איתי מוסלי מגיע להפועל רעננה

גם הפועל רעננה של אדם לם ממשיכה להתחזק: שחקן ההתקפה איתי מוסלי, חתם במועדון גם כן באמצעות רועי סימוני וסתיו חכמון מסוכנות פישר ספורט, לאחר שבעונה שעברה כבש 13 שערים כחריג גיל בקבוצת הנוער של עירוני רמה”ש ועזר לקבוצה להישאר בליגת העל לנוער.