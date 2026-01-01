כתב אישום חמור יוגש נגד טבריה עד לסוף השבוע

ההתאחדות לכדורגל מאשרת שיוגש כתב אישום ועונה לקבוצה: "היא זו שהדליפה את חומרי החקירה, ניסיון מביך להיתמם ולנקוט בתחבולות נלוזות לא יצליח"

ההתאחדות לכדורגל פרסמה היום (שלישי) תגובה חריפה בעקבות הודעתה של עירוני טבריה והפרסומים סביב השיחה שנחשפה בין החוקר דין אור פרגר לבין מנכ"ל הפועל נוף הגליל, גיל ברעם. בהתאחדות דחו את טענות המועדון, האשימו את טבריה בהדלפת חומרי החקירה והבהירו כי כתב אישום חמור צפוי להיות מוגש נגדה כבר בימים הקרובים.

ההתאחדות מסרה: ״אם היה ספק בקרב כמה תמימים בימים האחרונים מי אחראי להדלפת חומרי חקירה, הרי שטבריה באופן לא ממש מפתיע/חכם התנדבה עתה לפתור גם עבורם את החידה. היא ולא אחרת. כלל החומרים שהשיג החוקר בעבודה מקצועית ומאומצת הועברו לבעלי התפקידים במועדון במלואם על ידי ההתאחדות, זאת בהתאם לחוק, מבלי שהושמט אפילו פסיק”.

“כתב האישום החמור שיוגש כנגד טבריה עד לסוף השבוע הקרוב יכלול את מה שימצא לנכון תובע ההתאחדות והקבוצה תקבל את יומה בבית הדין. שוב. חשוב להדגיש עבור מי שאולי שכח את הרשעתה המהדהדת בעונה שעברה, כי אז טענה כי לא היה דבר והורשעה לאחר הודאה מלאה בהפחתת 14 נקודות ליגה, איסור העברת שחקנים, קנס של מאות אלפי שקלים והרחקת בעל תפקיד לשנים. הניסיונות המביכים והשקופים לחמוק גם הפעם מהעמדה לדין, להיתמם ולנקוט בתחבולות נלוזות לא יצלחו״, טענו.

ההקלטה הדרמטית מהחקירה של טבריה

כזכור, בטבריה טענו בין היתר: "עירוני טבריה דורשת עצירה מיידית, מוחלטת וחד-משמעית של כל הליכי החקירה המזוהמים והפסולים שמנהל המשרד נגד המועדון ושחקניו, ופתיחה מיידית של חקירה רשמית ובלתי תלויה על אירוע קנוניית החוקר ומנכ"ל נוף הגליל - גיל ברעם. הגילויים החדשים מוכיחים כי כל החקירות של החוקר הזה נגועות באינטרסים זרים, חריצת דין מראש ומשוא פנים קיצוני, דבר המבטל לחלוטין את הלגיטימיות של ממצאיו ופעולותיו”.

"עירוני טבריה לא תעבור על כך בשתיקה ולא תסתפק בהליכים פנימיים של המערכת שכשלה. הנחינו את הצוות המשפטי לפעול מיידית בכל האמצעים הקיימים, ובשעות הקרובות תוגש תלונה דחופה ורשמית למשטרת ישראל במטרה להביא להגשת כתב אישום פלילי נגד החוקר המושחת ונגד כל המעורבים בפרשה. מי שביקש לחסל מועדון כדורגל שלם בשיטות פסולות מאחורי הקלעים, יצטרך בקרוב מאוד לתת דין וחשבון פלילי וציבורי מלא על מעשיו", סיכמו.