עקב שיחה שנחשפה: טבריה דורשת שהחקירה תיעצר

האזינו לשיחה שניהל חוקר פרשת העירויים עם גיל ברעם ("לא רואה איך הם יוצאים מזה"). בטבריה מאשימים: "ראיות שמטילות צל כבד". וגם: בהתאחדות הגיבו

אחרי שעירוני טבריה חשפה שיחה שהוקלטה בין גיל ברעם, מנכ"ל הפועל נוף הגליל, לבין החוקר דין אור פרגר, העוסק בחקירה הנוגעת לעירוני טבריה, המועדון מהצפון הגיב בחריפות והודיע כי יפנה למשטרה במטרה לעצור את כל הליכי החקירה באופן מיידי.

לפי התמלול שנחשף, כך התנהלה השיחה בין השניים:

גיל: "מה קורה כוכב?"

דין: "אהה גיל מה העניינים אח שלי?"

גיל: "תגיד זה אתה או 433? מי?"

דין: "אני! על מה אתה מדבר? על עומר דהן או על טבריה?"

גיל: "על טבריה".

דין: "טבריה זה אני".

גיל: "מה אתה אומר??"

דין: "433 עוד לא עובדים באמת".

גיל: "זה ירידת 2 ליגות".

דין: "מה זה?"

גיל: "דיבר איתי חבר, אמר לי זה ירידת 2 ליגות".

דין: "ירידת 2 ליגות, אתה במצב טוב".

גיל: "זו התוכניות עכשיו, להתחיל להכין תקציב".

דין: "בוא נגיד ככה, אני לא רואה איך הם יוצאים מזה".

גיל: "איך הם מה?"

דין: "לא רואה איך הם יוצאים מזה".

גיל: "הם לא יכולים לצאת מזה! הם קודם כל אין לי ספק שזה נעשה בתמימות דעת".

דין: "לשחקנים כן לצוות המקצועי לא".

גיל: "וואלה?"

דין: "כן, בוודאות".

גיל: "לא ייאמן כי סופר".

תגובת עירוני טבריה: "תלונה דחופה למשטרה נגד כל המעורבים"

בעקבות הפרסום, עירוני טבריה פרסמה הודעה חריפה במיוחד: "עירוני טבריה מגיבה בזעזוע לחשיפת פרשת שחיתות פלילית חדשה ומטלטלת בכדורגל הישראלי, פרשת "חוקר באדום". הראיות המוקלטות החד משמעיות שנחשפו היום מטילות צל כבד ושחור על כל החקירות שניהל משרד החקירות "ד.פ. מור" בשירות ההתאחדות לכדורגל”.

שחקני עירוני טבריה (אורן בן חקון)

"בעל משרד החקירות והחוקר הראשי בתיק, דין אור פרגר, נחשף בקולו כשהוא משבש חקירה באופן בוטה, ברמה חסרת תקדים שגובלת עמוק בתוך התחום הפלילי. מדובר בחוקר שלבד שימוש תדיר בשיטות חקריה אגרסיביות ושנויות במחלוקת גם נתפס "על חם" שהוא מדליף חומרים מסווגים וממצאים חסויים מתוך חקירה מתנהלת למנכ"ל קבוצה שיש לה ענין בחקירה, ומנחה אותו "להכין תקציבים" על בסיס "תוצאות" של החקירה שרק התחילה”.

"עירוני טבריה דורשת עצירה מיידית, מוחלטת וחד-משמעית של כל הליכי החקירה המזוהמים והפסולים שמנהל המשרד נגד המועדון ושחקניו, ופתיחה מיידית של חקירה רשמית ובלתי תלויה על אירוע קנוניית החוקר ומנכ"ל נוף הגליל - גיל ברעם. הגילויים החדשים מוכיחים כי כל החקירות של החוקר הזה נגועות באינטרסים זרים, חריצת דין מראש ומשוא פנים קיצוני, דבר המבטל לחלוטין את הלגיטימיות של ממצאיו ופעולותיו”.

ההקלטה הדרמטית מהחקירה של טבריה

"עירוני טבריה לא תעבור על כך בשתיקה ולא תסתפק בהליכים פנימיים של המערכת שכשלה. הנחינו את הצוות המשפטי לפעול מיידית בכל האמצעים הקיימים, ובשעות הקרובות תוגש תלונה דחופה ורשמית למשטרת ישראל במטרה להביא להגשת כתב אישום פלילי נגד החוקר המושחת ונגד כל המעורבים בפרשה. מי שביקש לחסל מועדון כדורגל שלם בשיטות פסולות מאחורי הקלעים, יצטרך בקרוב מאוד לתת דין וחשבון פלילי וציבורי מלא על מעשיו", סיכמו.

ניתוח השיחה ברמה האתית והמקצועית: הטענות הנוספות של טבריה

בטבריה אף ניתחו את השיחה בין ברעם לפרגר והעלו את הטענות הבאות:

1. עבירה - הפרת חובת הסודיות והדלפה לקבוצה יריבה:

דין: "לשחקנים כן לצוות המקצועי לא... כן, בוודאות"

הסבר: חוקר רשמי מספק קביעות עובדתיות וממצאים מתוך חקירה סודית ומתנהלת למנכ"ל קבוצה יריבה. זהו שיבוש הליכי משפט חמור מאין כמותו.

2. עבירה - חריצת דין ומשוא פנים מובהק:

דין: "בוא נגיד ככה, אני לא רואה איך הם יוצאים מזה"

סיבה: החוקר מודה בקולו שהוא לא בא לחקור באובייקטיביות – הוא בא במטרה אחת ויחידה: להרשיע את טבריה ולסגור את התיק עוד לפני שהדיינים בכלל קראו עמוד אחד.

3. תיאום אינטרסים וקנוניה כלכלית:

גיל: "זה התוכניות עכשיו, להתחיל להכין תקציב"

דין: "ירידת 2 ליגות, אתה במצב טוב"

סיבה: זהו הציטוט המטורף ביותר. מנכ"ל קבוצה יריבה מודה שהוא מכין את תקציב המועדון שלו על בסיס המידע הפנימי וההבטחות שהוא מקבל מהחוקר לגבי ירידת הליגה של טבריה! החוקר מעניק לו רוח גבית ואומר לו "אתה במצב טוב".

4. היעדר אתיקה מקצועית ויחסים אסורים:

גיל: "מה קורה כוכב?"

דין: "אה גיל, מה העניינים אח שלי?"

סיבה: חוקר מטעם ההתאחדות צריך לשמור על מרחק מקצועי מכל מנהלי הקבוצות. ה"אח שלי" וה"כוכב" מוכיחים שיש כאן קשר פסול ואולי אף מעבר לכך עם גורמים בכדורגל הישראלי באותם עלול החוקר להידרש לחקור.

תגובת ההתאחדות לכדורגל

בהתאחדות לכדורגל הגיבו: ״אם היה ספק בקרב כמה תמימים בימים האחרונים מי אחראי להדלפת חומרי חקירה, הרי שטבריה באופן לא ממש מפתיע/חכם התנדבה עתה לפתור גם עבורם את החידה. היא ולא אחרת. כלל החומרים שהשיג החוקר בעבודה מקצועית ומאומצת הועברו לבעלי התפקידים במועדון במלואם על ידי ההתאחדות, זאת בהתאם לחוק, מבלי שהושמט אפילו פסיק. כתב האישום החמור שיוגש כנגד טבריה עד לסוף השבוע הקרוב יכלול את מה שימצא לנכון תובע ההתאחדות והקבוצה תקבל את יומה בבית הדין. שוב”.

“חשוב להדגיש עבור מי שאולי שכח את הרשעתה המהדהדת בעונה שעברה, כי אז טענה כי לא היה דבר והורשעה לאחר הודאה מלאה בהפחתת 14 נקודות ליגה, איסור העברת שחקנים, קנס של מאות אלפי שקלים והרחקת בעל תפקיד לשנים. הנסיונות המביכים והשקופים לחמוק גם הפעם מהעמדה לדין, להיתמם ולנקוט בתחבולות נלוזות לא יצלחו״, הוסיפו.