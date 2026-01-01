בצל הבלגן בברצלונה: נקמואה חתם במועדון

אחרי הסיבוכים בכל הנוגע לזהות מאמן המועדון, במה שגם הוביל לפספוס רייט וג'יימס, הבלאוגרנה לא חיכו והודיעו על צירופו של הגארד שהגיע מווארזה

אוליבייר נקמואה (25, 2.03) שחקנה של וארזה בעונה החולפת הוצג רשמית בברצלונה מוקדם יותר היום (ראשון). נקמואה, שעל מועמדותו פורסם לראשונה ב-ONE, הוא חלק מהרמונט שברצלונה תכננה לעונה הקרובה ובינתיים נראה שמצב העניינים הסתבך במועדון הקטלוני.

הבלאוגרנה ציפו להמשיך עם צ׳אבי פסקואל ונקמואה אמור היה להיות אחת מארבע ההחתמות הראשונות של הקיץ כאשר מייק ג׳יימס, ג’וש ניבו ומוזס רייט סיכמו את תנאיהם כשחלקם גם חתמו על חוזים, אך מהרגע שפסקואל עזב את המועדון החלה תגובת שרשרת שהספיקה בינתיים להוביל את ג׳יימס לאנאדולו אפס ואת מוזס רייט שאף הודה ביוון כי הוא ישחק העונה בספרד, להגיע למילאנו.

נקמואה החל את הקריירה המקצוענית שלו בהלסינקי שבפינלנד ומשם עבר לחמניץ. התחנה הבאה שלו הייתה באיטליה וכעת הוא מגיע לתחנה חדשה בספרד כאשר גם סוגיית המאמן בברצלונה עדין נמצאת על הפרק ולא ברור מתי היא תיפתר.