היא לא הצמודה של... אלא ספורטאית בפני עצמה! תפנו מקום למיקאיילה דמאייטר שזכתה בתואר יוקרתי במיוחד... 28.06.19 ניסינו להתחמק מפרסומים מעבר לים, אבל הנה עוד פצצה נחתה במדור שלנו!!!היא לא אוהדת אף קבוצה ולא הצמודה של…אלא היא ספורטאית בכבודה ובעצמה אז תפנו לה מקום... והנה עוד כמה פרטים לסקרנים שביניכם - מיקאיילה דמאייטר זה השם, רק בת 19 וכבר הוכתרה כשוערת ההוקי הסקסית בעולם!!! עד ממש לא מזמן שיחקה כשוערת הוקי מקצועית עד לפציעה שהשביתה אותה. בכל מקרה, העבודות עדיין זורמות גם מחוץ למגרש... ספורטאית בפני עצמה! (אינסטגרם) השוערת הקנדית מתחזקת עמוד אינסטגרם עמוס בתמונות חושפניות ושלל עוקבים, אבל עדיין לומדת לתואר באוניברסיטה. אשת אשכולות!!! זכתה בפרס יוקרתי! (אינסטגרם) עוד יום במשרד... (אינסטגרם) תעשו הרבה כבוד... (אינסטגרם) לומדת באוניברסיטה! (אינסטגרם) View this post on Instagram comment the funniest gym pickup line you have heard?? A post shared by Mikayla Demaiter (@mikaylademaiter) on Apr 20, 2019 at 8:13pm PDT

