ספיר יודשקין, אשתו של ברק יצחקי, ממשיכה לככב והפעם ביח"צ למקדמי הגנה של שופרסל... הקיץ הולך להיות חם!! 28.06.19 זו לגמרי השנה של ספיר יודשקין, אשתו של ברק יצחקי למי שבמקרה לא בעניינים... פינה בטלוויזיה, עבודות דוגמנות, שיער, קמפיין לנעלי פטיש וכן, עכשיו גם לא מעט יח”צ עבור מקדמי ההגנה של שופרסל… טוב נו אתם יודעים, ככה זה כשיש הרבה עוקבים ברשתות החברתיות ונתונים כאלה לגמרי העלו את ספיר על הגל… הרעיון הוא לפרסם מוצא ולהרוויח אלפי שקלים!! על הגל!! (אינסטגרם) ספיר יודשקין עושה נטע אלחמיסטר ולא, אנחנו לא משווים אותה לאף אחת כי היא לגמרי בפני עצמה!! אז קבלו אותה ביח”צ החדש לשופרסל מקדמי הגנה… הקיץ הזה הולך להיות חם מתמיד!!! הקיץ הולך להיות חם!! (אינסטגרם) לגמרי השנה שלה... (אינסטגרם) לגמרי בפני עצמה... (אינסטגרם) View this post on Instagram ??????????????? ?????????????? ! ???? #aboutlastnight A post shared by ?????????? ?????????????????? ?????????????? (@sapiryudashkin) on May 12, 2019 at 12:16am PDT

l l l l l l l l l l l l l

חזרה לגליצ'ים