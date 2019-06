מגזין ספרדי חשף כי דני קרבחאל ובת זוגו מאורסים, אך המגן דאג להכחיש: "אנחנו מאוהבים, אבל עדיין לא מתחתנים"

Leyendo noticias de la revista @holacom y el diario @diarioas quiero desmentir qué vaya a contraer matrimonio con mi pareja @daphnecanizares Estamos muy enamorados pero no nos casamos. No sé en qué os basáis para difundir eso, pero habla de vuestra credibilidad y cuestiona vuestra profesionalidad!!!??

A post shared by Daniel Carvajal (@dani.carvajal.2) on Jun 27, 2019 at 10:40am PDT