קשר ריאל מדריד הקדים את יום הולדתו ה-19, ומי לא פספס את ההזדמנות לחגיגה? 27.06.19 ניימאר ממשיך לנצל את הפגרה ואת ההיעדרות שלו מהקופה אמריקה… ומה הפעם? הברזילאי חגג יחד עם בן ארצו ויניסיוס את יום הולדתו ה-19 של האחרון… ויניסיוס בעצם הקדים את יום הולדתו מה-12.7, תאריך בו כבר יהיה בעיצומן של ההכנות לעונת 2019/20… וזידאן לא מרשה לעשות שכונה… המיקום? וילה בשכונת בארה דה טיג’וקה שבריו דה ז’ניירו, אליה הגיעו לא פחות מ-400 מוזמנים לשמח את הילד בן ה-19… View this post on Instagram Festa! Obrigado pela presença e vir curtir comigo! Idolos no que fazem! A post shared by Vinicius Jr. ?????? (@viniciusjunior) on Jun 25, 2019 at 8:43pm PDT אז בין רשימה מכובדת של כדורגלנים מי שעוד הגיע היה חברו של ויניסיוס בריאל מדריד, מרסלו, שרקד גם הוא לצליליהם של אמני מוסיקה מקומיים שעשו שמח… אז לנו רק נותר לאחל מזל טוב!

