זוכרים שסיפרנו לכם על הצמודה של שוינפלד? הגיע הזמן לשלב ההוכחות... 26.06.19 נשות כדורגלנים בארץ? היא בין לאומית! זוכרים שסיפרנו לכם על הצמודה של שוינפלד!?!? זוכרים שאמרנו לכם שהיא שחקנית כדורגל שעושה חיל מעבר לים!?!?!? אז הנה ההוכחות… מלבד להבין ולנשום כדורגל היא גם דוגמנית מצליחה! כזאת שנחתה בתנ”ך בגדי הים - ספורט אילוסטרייטד!!! כן, מדובר בחלומו של כל גבר…אז כן, למי שעדיין לא מכיר מסתבר שלמכביסט והאהבה החדשה שלו יש תחומי עניין משותפים... View this post on Instagram Friendly reminder that the @si_swimsuit magazine is on sale now! ?? #SISwim A post shared by Abby Dahlkemper (@abbydahlkemper) on May 9, 2019 at 9:20am PDT השם הוא אביגייל דלקמפר, שחקנית נבחרת ארה"ב בכדורגל נשים בה היא מככבת כעת במונדיאל הנשים שבצרפת וגם דוגמנית בין לאומית!!! כזאת שהרזומה שעומד מאחוריה מרשים למדי וכן, היא גם מקפיצה, יותר טוב מכמה כדורגלנים שאנחנו מכירים. עם שוינפלד שמחזק מן היציע, הכל אפשרי… הגיע לעודד מהיציע... (אינסטגרם) מולטי טאלנט (אינסטגרם) כדורגלני ליגת העל? תלמדו! (אינסטגרם)

l l l l l l l l l l l l l

חזרה לגליצ'ים