ליאו מסי חגג 32 קייצים ביחד עם המשפחה הקרובה! 25.06.19 שבוע נהדר עובר על אחד משני הכדורגלנים הטובים בתבל, ליאו מסי. אחרי שהוא עלה עם ארגנטינה לרבע גמר קופה אמריקה, הוא התפנה לחגוג יום הולדת 32! רגע לפני שהוא פוגש את ונצואלה ברבע הגמר, המשפחה הגיעה לברזיל כדי לחגוג עם הפרעוש 32 קייצים ואנטונלה אף הקדישה לו ברכה מלבבת… אין עליהם! (אינסטגרם) “יום הולדת שמח אהובי, אני אוהבת אותך מאוד! לעוד הרבה שנים ביחד”… ת’כלס, אין עליהם! מזל טוב אבא! (אינסטגרם) View this post on Instagram Feliz Cumpleaños amor!?? Te amamooos!!! @leomessi Por mas años juntos viejito mala onda!! A post shared by Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo) on Jun 24, 2019 at 11:30am PDT רק רוצים לחגוג... (אינסטגרם)

