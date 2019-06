נטע? שרון אייזנברג מאחורייך, ודוד קלטינס מבסוט... 24.06.19 אולי זו תהיה השנה של דוד קלטינס בבית”ר ירושלים וגם אם לא, אז יש את הצמודה שלו שרון! לא מעט פעמים כבר דיווחנו לכם על שרון אייזנברג, במיוחד מאז שתפסה שלטי חוצות דקה אחרי שהשתחררה מתפקידה כקצינה בצה”ל. היא עשתה קמפיינים פה ושם לחברות הלבשה תחתונה ואפילו לרשת המאפים רולדין... View this post on Instagram ??Tel Aviv • #simpsonsxfix @fixfixfixfix A post shared by Sharon Eisenberg (@sharon31e) on May 28, 2019 at 9:12am PDT את הפגרה של קלטינס השניים העבירו בתאילנד (הפעם בלי אמבולנס....) ועם קורס בישול שהם לקחו כדי שלא יהיה לדוד משעמם... לנו זה היה נראה שהיא עושה קמפיין חדש מעבר לים אבל עכשיו שהיא פרזנטורית, נראה ששרון הפכה את תאילנד למסלול הפרטי שלה... המסלול הפרטי שלה (אינסטגרם) תהיה השנה שלה? (אינסטגרם) אוהבת יעדים אקזוטיים (אינסטגרם) אין על תאילנד... (אינסטגרם)

