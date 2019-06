הבוסית של ב"ש חגגה יובל, השחקנים חרגו ממנהגם... 24.06.19 אחרי שהפועל ב”ש ירדה מהצמרת ומכבי ת”א קטפה את האליפות, ודקה לפני שהקבוצה טסה למחנה אימונים בפולין ובין לבין השנה של אלונה בעולם הפוליטיקה שלא צלחה כ”כ... הבוסית של ב”ש חוגגת 50, וזה כבר חתיכת מספר. תפנו מקום לבוסית הגדולה של עולם הספורט... העוגה אגב און חשבון הקבוצה, אבל במקרה של האישה החזקה בדרום החליטו לדלג על המסורת הקבועה… View this post on Instagram תודה למועדון מופלא שחגג לי היום מחר יומולדת , מאחלת לכולם, אושר, בריאות, אהבה והגשמת חלומות!?????? A post shared by Alona Barkat (@alona.barkat) on Jun 23, 2019 at 8:30am PDT כן, למי שלא יודע בב”ש מדי שנה מפגיזים ובגדול עם עוגות מרוחות על הפנים. השחקנים לא מפספסים אף פרט אבל מהבוסית שמשלמת להם משכורות הם כנראה קצת חששו… אז אלונה נשארה יבשה אבל עם הרבה ברכות לקראת העונה החדשה, פלוס מתנה מבית השאנטי שם היא פעילה בסתר. מברוק! אגב, מי שעוד חגג יום הולדת הוא יו”ר ארז כלפון. אז מזל טוב גם לארז! חנן ממן בן 29 ובב"ש חוגגים וואקמה חוטף עוגה לפרצוף לואי טאהא סופג עוגה בפניו ממקום לא צפוי

l l l l l l l l l l l l l

חזרה לגליצ'ים