ג'ורג'יו קייליני הציג לעולם את ביתו החדשה - אוליביה 23.06.19 תגידו המון מזל טוב לקפטן יובנטוס, ג’ורג’יו קייליני, שבשעה טובה הביא לעולם את ביתו השנייה שנולדה במהלך סוף השבוע, אוליביה… כיאה למקצוען אמיתי, גם בלם אלופת איטליה ככל הנראה דאג שהאירוע המרגש יקרה בעיצומה של הפגרה, כמו לידת ביתו הראשונה, נינה, שנולדה בחודש יולי לפני ארבע שנים… View this post on Instagram Olivia ?? 20.06.2019 ?? A post shared by Giorgio Chiellini (@giorgiochiellini) on Jun 21, 2019 at 11:50am PDT ומה עם האמא? אישתו של קייליני, קארולינה בוניסטאלי, העלתה תמונה של הקטנה החדשה וכתבה: “ברוך הבא לעולם אוליביה, מאחלת לנו רק טוב! נשיקה גדולה לנינה”. אז שיהיה במזל ורק בפגרות...

