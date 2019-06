עכשיו זה רשמי: ליאת איינבינדר סיימה לימודי רפואה! לסיפור המלא...



סגור הישראלי הראשון ב-NBA מעביר הרצאות בחינם לילדים! לסיפור המלא...



סגור קארים בנזמה נהנה מכל רגע בהוליווד! לסיפור המלא...



סגור לא רק לברון: גם דייויס, תומפסון, פול ולילארד יככבו בספייס ג'אם 2 לסיפור המלא...



סגור אחרי שלל אירועי החתונה, דאבור ואשתו נהנים בירח דבש!!! לסיפור המלא...



סגור עומרי כספי ירצה לילדים על כדורסל... בחינם!!! לסיפור המלא...



סגור בן כל הטיסות והנסיעות של החלוץ, הוא מצא זמן לחופשה עם האישה! לסיפור המלא...



סגור רגע לפני שהוא מוצג רשמית, דה יונג והחברה מבלים בטנזניה לסיפור המלא...



סגור









כדורגלן העבר והמגן הצטרפו לאתגר של יקיר שינה 20.06.19 טל בן חיים, רונן קצב, גלעד קצב, עידן ורד הם רק שמות בודדים של מוכרים מעולמינו שנכנסו לאתגר ה-90 יום של יקיר שינה... גם איציק זוהר לא פסח, יקיר שינה הוא המחולל קסמים החדש של הספורט. למי שלא מעודכן, יקיר שינה, הבועט שעבר גם הוא מהפך רציני מהמגרש לעולם הכושר, 24 סניפים משני חיים לאנשים והכל על טהרת התזונה והספורט, ממשיך לגרור אליו ספורטאים מפה ומשם, עם השותף אלעד גבאי ועם אשתו שגם היא חלק פעיל בעסק הזה - הפעם באגף התזונתי!!! הצטרף לטרנד (מערכת ONE) הספורטאים נוהרים אליו בלי הפסקה ומדווחים לנו על ירידות דרסטיות במשקל, חלק מהם לצד אימונים מוקפדים וחלק פחות. הפעם הצטרף גם אלי דסה! גם הוא! (מערכת ONE) בהצלחה! (מערכת ONE) יחולל גם לו קסמים?!? (מערכת ONE) סחף את כולם! (מערכת ONE)

l l l l l l l l l l l l l

חזרה לגליצ'ים