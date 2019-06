הישראלי הראשון ב-NBA מעביר הרצאות בחינם לילדים! 20.06.19 זה ידוע שבכירים בעולם הספורט, כאלה שעברן כברת דרך משתמשים בידע ובכוח שלהם למינוף כלכלי, וכן גם בתהילה... תשאלו את דייויד בלאט האגדי שעשה קריירה מהרצאות ולקח כ-100 אלף שקל להרצאה על הצלחות... אז כספי עושה בלאט 2 רק בלי הכסף. בגדול אתמול דיווחנו והיום כבר חזרנ?ו עם תמונות… שאפו! (מערכת ONE) תלמידי ביה”ס לכדורסל גן רווה היו בעננים מההרצאה של הענק על הצלחה בחיים, וזה על חשבון זמנו הפרטי ובהתנדבות מלאה. צפו! מקשיבים בשקיקה! (מערכת ONE) על חשבון זמנו הפרטי! (מערכת ONE) אנחנו מעריכים! (מערכת ONE) מאוד! (מערכת ONE)

