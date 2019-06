לא רק לברון: גם דייויס, תומפסון, פול ולילארד יככבו בספייס ג'אם 2 20.06.19 על כך שלברון ג’יימס יככב בסרט ספייס ג’אם 2 כולנו כבר ידענו, בכל זאת, הוא מנסה לעשות הכל כדי להפוך ליורש הטבעי של מייקל ג’ורדן, אבל כעת נחשף מי יהיו חבריו לסרט… אנתוני דייויס שישתף איתו פעולה בעונה הבאה בלייקרס, כריס פול חברו הטוב, דמיאן לילארד כוכב פורטולנד וקליי תומפסון מגולדן סטייט יככבו יחד עם הקינג בסרט שאמור לשבור שיאים… The cast of Space Jam 2 will include:



• Anthony Davis

• Damian Lillard

• Nneka Ogwumike

• Chiney Ogwumike

• Chris Paul

• Diana Taurasi

• Klay Thompson



(via multiple reports) pic.twitter.com/Tphu9U40F9 — SportsCenter (@SportsCenter) June 20, 2019 אגב, גם אננקה אוגוומיקה אחת הכוכבת של ה-WNBA תככב בסרט לצד דיאנטה טוראסי שנחשבת לאגדת WNBA. יהיה שמח!!! Anthony Davis will join LeBron James in Space Jam 2. ??#Lakers pic.twitter.com/A5hLDUZQeN — LakeShow (@LakeShowCP) June 20, 2019 Lillard, CP3, Klay, AD, Taurasi, & The Ogwumike sisters will all be on Space Jam 2 set to hit movie theaters on July 16, 2021. ???? #Lakeshow #Lakers #SpaceJam2 pic.twitter.com/IwPnaBTU5J — LakeShowWorld (@LakeShowWorld) June 20, 2019

