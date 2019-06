מזל טוב לסרחיו ראמוס ופילאר, שהפכו רשמית לבעל ואישה!!! 16.06.19 זוכרים שדיווחנו לכם לפני מספר חודשים על החתונה של קפטן ריאל מדריד ונבחרת ספרד סריחו ראמוס עם בת הזוג שלו ואם שלושת ילדיו פילאר רוביו?!? אז אתמול זה קרה! והם הפכו רשמית לבעל ואישה! אז תגידו להם מלא מלא מזל טוב… כן כן, זה קרה בכנסייה, כאשר השניים נשבעו אמונים זה לזו והזמינו לעיני כ-500 אורחים, לא כולל מאמנו זינדין זידאן, אבל כן כולל הנשיא פלורנטינו פרס, קיילור נבאס, לוקאס ואסקס, נאצ’ו, לוקה מודריץ’, סרחיו רגילון, מרקוס אסנסיו, מרקוס יורנטה והנשים. שם טבעת עליה (טוויטר) למי שתהה, גם לאלופת ספרד ברצלונה הייתה נציגות, ג’ורדי אלבה ואשתו, בעוד שג’רארד פיקה שהוזמן לא הגיע עם שאקירה. חואקין מבטיס, אלברו מוראטה ואשתו אליס קמפלו, סנטי קסורלה וגם דייויד בקהאם ואשתו ויקטוריה באו לשמח חתן וכלה… מזל טוב!!! מזל טוב! (טוויטר) חתונת השנה באירופה (טוויטר) הנציג היחיד של ברצלונה... (טוויטר) באו לכבד... (טוויטר) View this post on Instagram Qué hermoso día en Sevilla con amigos celebrando la boda de @sergioramos y @pilarrubio_oficial ???? kisses @davidbeckham A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on Jun 15, 2019 at 11:00am PDT

